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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:24 م
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10 معلومات عن حريق مصنع البويات ببرج العرب بالإسكندرية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:42 م
10 معلومات عن حريق مصنع البويات ببرج العرب بالإسكندرية.. تعرف عليها جانب من الحريق
الإسكندرية – أسماء على بدر
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نشب صباح اليوم حريقا هائلا بالمنطقة الصناعية الثالثة ببرج العرب بالإسكندرية، مما آثار الذعر بين الأهالى وتم إبلاغ قوات الحماية المدنية التى انتقلت بمعداتها للسيطرة على الحريق وهى كالتالى:

1-   الحريق نشب فى الساعات الأولى من صباح اليوم

2-   المصنع مساحته 4050 متر مربع .

3-   نشوب الحريق بالمبنى مما إدى لاحتراقه بالكامل دون حدوث أى إصابات.

4-   شارك فى عملية الإطفاء عدد 10 سيارات إطفاء تابعين لادارة الحماية المدنية.

5-    شارك 3 سيارات تابعين للقوات المسلحة.

6-   المصنع غير مستوفى لاشتراطات الوقائية ضد أخطار الحريق.

7-    المصنع محرر له عدة مخالفات سابقة لدى الحماية المدنية .

8-   جميع التلفيات والخسائر مادية وجارى حصرها من قبل قوات الأمن .

9-   استدعاء النيابة لمعاينة موقع الحادث.

10-  ولم يحدد سبب اشتعال النيران بالمصنع ومالكه لم يتهم أحد .


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