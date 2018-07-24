10 معلومات عن حريق مصنع البويات ببرج العرب بالإسكندرية.. تعرف عليها

نشب صباح اليوم حريقا هائلا بالمنطقة الصناعية الثالثة ببرج العرب بالإسكندرية، مما آثار الذعر بين الأهالى وتم إبلاغ قوات الحماية المدنية التى انتقلت بمعداتها للسيطرة على الحريق وهى كالتالى:
1- الحريق نشب فى الساعات الأولى من صباح اليوم
2- المصنع مساحته 4050 متر مربع .
3- نشوب الحريق بالمبنى مما إدى لاحتراقه بالكامل دون حدوث أى إصابات.
4- شارك فى عملية الإطفاء عدد 10 سيارات إطفاء تابعين لادارة الحماية المدنية.
5- شارك 3 سيارات تابعين للقوات المسلحة.
6- المصنع غير مستوفى لاشتراطات الوقائية ضد أخطار الحريق.
7- المصنع محرر له عدة مخالفات سابقة لدى الحماية المدنية .
8- جميع التلفيات والخسائر مادية وجارى حصرها من قبل قوات الأمن .
9- استدعاء النيابة لمعاينة موقع الحادث.
10- ولم يحدد سبب اشتعال النيران بالمصنع ومالكه لم يتهم أحد .
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