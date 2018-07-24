video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

‏تجديد حبس طالب قتل ابن عمه أثناء تصويب خرطوش نحو كلاب ضالة بالأميرية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:36 ص
‏تجديد حبس طالب قتل ابن عمه أثناء تصويب خرطوش نحو كلاب ضالة بالأميرية محكمة -أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية، تجديد حبس طالب لقتله "ابن عمه" البالغ من العمر 12 عامًا، بعد إطلاقه النار عليه بطريق الخطأ بمنطقة الأميرية 15 يوما على ذمة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغًا من مستشفى الزيتون، بوصول مصطفى.خ، 12 سنة، جثة هامدة إثر إصابته برش خرطوش.

وانتقل النقيب إسلام أبو الخير، معاون مباحث القسم، إلى مكان الحادث وبعمل التحريات، دلت أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم المتوفى ويدعى محمود. ى، 15 سنة.

وأضافت التحريات، أن المتهم كان يطلق النار على كلاب ضالة بالشارع، وبعد ذلك دخل فى مزاح مع نجل عمه المتوفى ببندقية "رش إسباني" فأخرجت عددًا من البلى أصابت المجنى عليه ولقى مصرعه، متأثرًا بإصابته، وأمر اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.‏


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المعمل الجنائى يحدد مصير عاطل ضبط بحوزته 2 بندقية خرطوش بالخليفة

تجديد حبس عاطلين 15 يوما لإصابتهما سائقا بطلق خرطوش فى حلوان

حبس طفل قتل ابن عمه بالخطأ أثناء تصويب خرطوش نحو كلاب ضالة بالأميرية

اخبار الحوادث

منطقة الأميرية

حوادث الأميرية

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم

سلاح خرطوش




لا تفوتك
رئيس الرقابة الإدارية: الدولة أضافت محطات لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات

رئيس الرقابة الإدارية: الدولة أضافت محطات لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات

العثور على 20 جثة جديدة بسبب حرائق الغابات فى اليونان

العثور على 20 جثة جديدة بسبب حرائق الغابات فى اليونان

بالأرقام.. ننشر مخططات مدن الجيل الرابع ومساحة كل مدينة وعدد السكان المستهدف.. أكثر من 30 مليون نسمة مخطط تسكينهم فى مدن الجيل الرابع.. أبرزها العاصمة الإدارية بمساحة 170 ألف فدان وتستوعب 6.5 مليون نسمة

بالأرقام.. ننشر مخططات مدن الجيل الرابع ومساحة كل مدينة وعدد السكان المستهدف.. أكثر من 30 مليون نسمة مخطط تسكينهم فى مدن الجيل الرابع.. أبرزها العاصمة الإدارية بمساحة 170 ألف فدان وتستوعب 6.5 مليون نسمة

صور.. "اليوم السابع" داخل مصنع تشغيل الغارمين بأطفيح بعد خروجهم من السجون.. "ميلاد" هرب من المنزل بعد صدور حكم بالحبس.. و"سعاد": لجأت إلى العمل للإنفاق على الأسرة بعد تعرض زوجى للسجن 3 سنوات

صور.. "اليوم السابع" داخل مصنع تشغيل الغارمين بأطفيح بعد خروجهم من السجون.. "ميلاد" هرب من المنزل بعد صدور حكم بالحبس.. و"سعاد": لجأت إلى العمل للإنفاق على الأسرة بعد تعرض زوجى للسجن 3 سنوات

علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ16 ببطولة العالم للسلاح بالصين

علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ16 ببطولة العالم للسلاح بالصين

ملكة جمال العالم السابقة تروج للسياحة من مالديف الشرق "مرسى علم"

ملكة جمال العالم السابقة تروج للسياحة من مالديف الشرق "مرسى علم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة