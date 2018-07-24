‏تجديد حبس طالب قتل ابن عمه أثناء تصويب خرطوش نحو كلاب ضالة بالأميرية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية، تجديد حبس طالب لقتله "ابن عمه" البالغ من العمر 12 عامًا، بعد إطلاقه النار عليه بطريق الخطأ بمنطقة الأميرية 15 يوما على ذمة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، بلاغًا من مستشفى الزيتون، بوصول مصطفى.خ، 12 سنة، جثة هامدة إثر إصابته برش خرطوش.

وانتقل النقيب إسلام أبو الخير، معاون مباحث القسم، إلى مكان الحادث وبعمل التحريات، دلت أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عم المتوفى ويدعى محمود. ى، 15 سنة.

وأضافت التحريات، أن المتهم كان يطلق النار على كلاب ضالة بالشارع، وبعد ذلك دخل فى مزاح مع نجل عمه المتوفى ببندقية "رش إسباني" فأخرجت عددًا من البلى أصابت المجنى عليه ولقى مصرعه، متأثرًا بإصابته، وأمر اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة بتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.‏