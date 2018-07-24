وزير الوحدة الكورى الجنوبى يعرب عن تفاؤله بإنهاء الحرب الكورية العام الجارى

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أعرب وزير الوحدة الكورى الجنوبى تشو ميونج جيون، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله إزاء إمكانية إنهاء الحرب الكورية رسميا "خلال هذا العام"، مضيفا أن مشاورات ذات صلة، تضم الكوريتين والولايات المتحدة، تُجرى حاليا بهذا الشأن.

وأخبر تشو مشرعين - بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - "إننى أعتقد أن ذلك ممكنا"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان إعلان انتهاء الحرب الكورية التى دارت فى الفترة بين عامى 1950-1953 من شأنه أن يحدث خلال العام الجارى مثلما تم الاتفاق عليه بين الكوريتين، واتفق زعيما الكوريتين، خلال انعقاد القمة المشتركة بينهما فى شهر أبريل الماضي، على العمل نحو إنهاء الحرب الكورية رسميا العام الجارى واستبدال الهدنة، التى أنهت 3 سنوات من الأعمال العدائية بين الدولتين بمعاهدة سلام.

كما اتفقا على إجراء محادثات ثلاثية أو رباعية الأطراف تضم القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة، من أجل إرساء نظام سلام دائم وقوى فى شبه الجزيرة الكورية، غير أن منتقدين قالوا إنه قد لا يتم تنفيذ هذه الاتفاقات بالنحو الذى تم الاتفاق عليه، إذ أن محادثات نزع السلاح النووى بين الشطر الشمالى والولايات المتحدة تبدو وأنها ذهبت فى "طى النسيان".