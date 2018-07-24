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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:55 م
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وزارة الصحة الكونغولية: انتهاء تفشى وباء الإيبولا بالبلاد

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:03 م
وزارة الصحة الكونغولية: انتهاء تفشى وباء الإيبولا بالبلاد إيبولا
رويترز
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أعلنت وزارة الصحة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء انتهاء تفشى الإيبولا الذى يعتقد بأنه أودى بحياة 33 شخصا، وذلك بعد مرور 42 يوما دون تسجيل حالات جديدة.

وجرى رصد الوباء للمرة الأولى فى شمال غرب الكونغو فى أبريل وسارعت منظمة الصحة العالمية والسلطات الكونغولية بالتصدى له عن طريق وسائل منها استخدام لقاح تجريبى حصنت به ما يربو على 3300 شخص.

وساعد ذلك فى احتواء تأثير الفيروس حتى عندما وصل إلى مدينة مبانداكا التى يسكنها 1.5 مليون شخص وهناك روابط برية وجوية بينها وبين العاصمة كينشاسا المترامية الأطراف.

وتسبب الإيبولا القيء وحمى نزفية وتنتشر عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسد. وبلغت ذروة تفشى ذلك الوباء فى غرب أفريقيا فى 2014، عندما أودى بحياة 11300 شخص فى غينيا وسيراليون وليبريا.

وعادة ما يجرى الإعلان عن انتهاء تفشى الإيبولا إذا مر 42 يوما منذ تسجيل آخر حالة مؤكدة دون الإعلان عن حالة جديدة.


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