والدا الأطفال المتوفين بحريق السلام: "بنشتغل فترتين عشان نربيهم كويس"

كتب عبد الله محمود

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية لأقوال والدى الأطفال الذين لقيا مصرعهما فى حريق شقة سكنية، حيث أكدا أنهما يعملان فترتين، فترة صباحية كموظفين، وفترة مسائية كمحاسبين فى إحدى المكاتب، واعتادا على ترك الطفلين فى الشقة بمفرديهما، حيث كانت الطفلة الكبرى والتى تبلغ من العمر 9 سنوات، تعى الكلام الذى تقوله لها والدتها، وترعى شقيقها الأصغر منها بثلات أعوام.

وأضاف الوالدين وهما يصرخان حزنا على أطفالهما: "كنا بنشوف رزقنا علشان نربيهم كويس ونوفر ليهم كل اللى يحتاجوه"، مشيرين إلى أنهما كانا يعملان بكل ما أوتيا من جهد وطاقة من أجل تعليمهما جيدا، فقد كان ينتويان إدخالهما جامعات خاصة، إلا أن القدر لم يمهلهما لكى يفرحا بهما وخطفهما الموت سريعا.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة الطفلين، أنها تفحمت بالكامل ، وتبين من المعاينة أن الشقة مكونة من حجرتى نوم وحمام ومطبخ وصالة، وتبين أن النيران التهمت غرفة النوم الرئيسية بالكامل التى كان يتواجد بها الأطفال.

وكشفت التحقيقات أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائى بغرفة النوم الرئيسية، كما أمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت مباحث قسم شرطة السلام أول بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مساكن المحمودية القديمة بدائرة القسم ووجود متوفين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق، وبالفحص تبين أن الحريق نشب فى شقة بالطابق الخامس من عقار سكنى وأسفر عن وفاة محمد سيد 6 سنوات، وشقيقته فاطمة سيد 9 سنوات، تم نقلهما إلى المشرحة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.