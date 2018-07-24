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نورى المالكى يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لتشكيل حكومة عراقية متماسكة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:08 م
نورى المالكى يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لتشكيل حكومة عراقية متماسكة نورى المالكى نائب الرئيس العراقى
أ ش أ
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أكد نورى المالكى نائب الرئيس العراقى وزعيم ائتلاف دولة القانون، اليوم الثلاثاء، ضرورة تكثيف الجهود لعقد الجلسة الأولى للبرلمان وتشكيل حكومة متماسكة قادرة على توفير الخدمات وفرص العمل وإحداث التنمية الاقتصادية.

وقال المالكى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)العراقية - إنه مع اقتراب انتهاء عمليات العد والفرز والمصادقة على نتائج الانتخابات، نشدد على ضرورة تكثيف الجهود بين القوى السياسية المتحاورة للانتقال إلى الخطوات الدستورية الأخرى المتعلقة فى عقد الجلسة الأولى للبرلمان وتشكيل حكومة متماسكة قادرة على تحقيق تطلعات المواطنين فى توفير الخدمات وفرص العمل وإحداث التنمية الاقتصادية للبلاد.

يذكر أن مجلس المفوضين من القضاة يواصل العمل فى عد وفرز المراكز والمحطات فى المحافظات العراقية التى وردت بشأنها شكاوى وطعون، ويسابق الزمن من أجل الانتهاء من جميع المراكز والمحطات فى المحافظات المتبقية.


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