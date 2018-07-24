"مياه القناة": استمرار حملات التطعيم والاستعداد لمسابقة الصحة المهنية

الإسماعيلية – جمال حراجى

ناقش مجلس مياه القناة عددا من الموضوعات المهمة، أولها الموقف البيئى المتمثل فى مطابقة العينات، وذلك خلال الجلسة التى عقدت برئاسة المهندس أحمد عزب رئيس مياه القناة، ولوحظ انخفاض عدد العينات غيرالمطابقة مقارنة بالأشهر السابقة .

وخلال الاجتماع تم التأكيد على استمرار حملات التطعيم ضد الأمراض المعدية وأنه سيبدأ الأسبوع المقبل حملة جديدة للتطعيم ضد التيتانوس والتيفود، وذلك من خلال التقارير التى قدمها الدكتورأحمد عبد الفتاح رئيس قطاع المعامل والجودة، والدكتورحسين زاهر، والدكتورة سحر محمود ممثلا صحة البيئة بالإسماعيلية والسويس.

وأشار عزب فى بيان له اليوم إلى أن الاهتمام بصحة العاملين ومتابعة التطعيمات الدورية أمر مهم للغاية ، والحرص على التزام العاملين باستخدام المهمات والمعدات الخاصة بالصحة المهنية للحفاظ عليهم، مشيرا إلى أنه يتم الاستعداد لمسابقة السلامة والصحة المهنية، التى تقام سنويا بتكوين فريق يمثل الشركة، إذ يتم التقييم على أساس التدريب للفريق بين الشركات التابعة، وبرعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى استمرار حملات التطهيرالذاتى بالقطاعات الثلاثة، مؤكدا أن الفترة المقبلة تتطلب تكثيف العمل وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب من أجل النهوض بالشركة والحفاظ على مقدراتها.

حضر الاجتماع المهندس محمد عبد السلام الصيرة سكرتيرعام محافظة الإسماعيلية ، والمستشارعبد العال سلامة مستشار الشركة القانونى ،والمهندسة مها عبد الفتاح ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب، وأعضاء مجلس الإدارة.