موسكو تعتقل عالما بوكالة الفضاء الروسية يشتبه فى تسريبه معلومات سرية

أ ف ب

اعتقلت السلطات الروسية عالما يعمل فى أكبر مراكز البحث فى قطاع الفضاء، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) الثلاثاء.

ونقلت وكالة ريا نوفوستى عن المتحدث باسم روسكوزموس فلاديمير أوتسيمنكو أن فيكتور كودريافستيف الموظف فى المعهد المركزى للأبحاث العلمية حول الإنشاءات الميكانيكية اعتقل، من دون أن يوضح السبب.

ويبلغ هذا العالم من العمر 74 عاما.

وكتبت صحيفة "كومرسانت" أن عناصر من الاستخبارات دهموا المركز الجمعة فى إطار تحقيق حول "خيانة عظمى".

ويُشتبه فى أن "نحو عشرة عاملين فى قطاع الفضاء" نقلوا معلومات سرية مهمة إلى أجهزة استخبارات غربية"، وفقا للصحيفة.

والجمعة، دهم عناصر من الاستخبارات مكتب ديمترى بايسون مدير المركز التحليلى فى المؤسسة الموحّدة للصورايخ والفضاء، بحسب الصحيفة التى نقلت عن مصدر رسمى أن المسؤولين عن تسريب المعلومات هم موظفون يعملون معه.

يأتى ذلك بعد خطاب للرئيس فلاديمير بوتين فى مارس إلى الأمة تفاخر فيه بتطوير أسلحة "لا تقهر" ومنها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت".