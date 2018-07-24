موجز 6.. السيسى: ما حققناه فى الكهرباء والطاقة "خيال".. ولا نعرف أنصاف الحلول

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطات الكهرباء العملاقة، وترشيح محمد صلاح رسميا لجائزة أفضل لاعب فى العالم 2018، وإغلاق شاطئ النخيل بالإسكندرية بعد حصد عشرات الأرواح.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..





أسدل مساء اليوم الستار عن مبادرة "اسأل الرئيس" لتلقى الأسئلة من شباب الجامعات عبر صفحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقعيّ "فيس بوك" و"تويتر"، وكذلك الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب، للرد عليها خلال جلسات المؤتمر الوطنى السادس والذى سيعقد يومي السبت والأحد المقبلين تحت قبة جامعة القاهرة واحدة من أعرق جامعات مصر والوطن العربى.

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، والوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.





أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستهدف تركيب 30 مليون عداد ذكى، والتحول تمامًا إلى عدادات ذكية خلال 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه تم تركيب 509 مليون عداد ذكى.

أعرب جوزيف كايزر، الرئيس التنفيذى لشركة "سيمنز" الألمانية، عن فخره لتنفيذ شركته 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء فى مصر، متابعا: "منذ 3 أعوام مضت قطعت الشركة على نفسها وعدًا، بدعم وزيادة قدرات مصر، فى توليد الطاقة بنسبة تفوق 40%، فى زمن قياسى، ووعدنا بتقديم قيم حقيقية ومستدامة للمجتمع المصرى".





أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم عن تواجد محمد صلاح نجم ليفربول بقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى العالم هذا العام.

هل تعلم أن قرابة 15 مليون سائح يزورون إندونيسيا سنويا لأجل عيون جزرها الساحرة، تلك الجزر التى اكتسبت شهرة عالمية بسبب طبيعتها التى تم الترويج لها على أنها "ليس لها مثيل"، وجزيرة بالى الأشهر بين الجزر الإندونيسية مازالت – وفقا لوزارة السياحة الإندونيسية - الوجهة المفضلة لدى سياح الشرق الأوسط.





استجابت محافظة الإسكندرية، للمطالب المتكررة بإغلاق شاطى النخيل الذى حصد عشرات الأرواح على مدار السنوات الماضية، حيث أصدر الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم قراره بإغلاق شاطئ النخيل بحي العجمي لما يمثله من خطورة بالغة على المواطنين، وكلف الإدارة المركزية للسياحة و المصايف وحى العجمى ورئيس جمعة النخيل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لغلق الشاطئ ومنع استخدامه من قبل المواطنين ومنع السباحة فيه واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع المواطنين من دخول الشاطئ، حفاظا على أرواحهم وحمايتهم نظرا لكثرة حالات الغرق بهذا الشاطئ.

كشف اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، عن أن الصادرات المصرية غير البترولية لشهر يونيو 2018 بلغت قيمتها 1.69 مليار دولار، حيث بلغت إجمالى الصادرات المصرية الصناعية غير البترولية 1.34 مليار دولار بينما بلغت الصادرات المصرية الغذائية 347 مليون دولار.





قالت مصادر قضائية لـ "اليوم السابع"، إن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، وافق على حركة مساعدى وزير العدل الجديدة، والتى أرسلها للمجلس المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل منذ أيام.

أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة، أن الحكومة التزمت فى برنامجها بالتكليفات الرئاسية ووضعت السياسات والإجراءات اللازمة لتفعيلها، وراعى البرنامج الخطط والرؤى المستقبلية بمختلف أبعادها كخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، كما ارتكز برنامج الحكومة على البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى أسفر عن نتائج إيجابية أبرزتها مؤشرات الأداء الإحصائى والاجتماعى، فضلاً عن مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 18/2019-21/22 والتى تتواكب مع المدى الزمنى لبرنامج عمل الحكومة.





أشاد الدكتور عبد الله عتأمنة كبير مستشارى رئيس الأركان الليبى، ورئيس اللجنة السياسية والعلاقات العامة بالمؤتمر الوطنى الليبى الجامع، بالدور المصرى الإيجابى لتوحيد الجيش الليبى، مؤكدًا أن التحرك المصرى ايجابى ويسعى لتحقيق الإصلاح السياسى والاقتصادى، موضحا أن توحيد الجيش الليبى بضوابط معينة ستطمئن كافة مؤسسات الدولة وسوف تعمل بشكل مستقل بدون أى ضغوطات من الميليشيات.

قال مصدر أمنى، إن حريق نقابة التجاريين نشب داخل مطعم النقابة بالطابق الرابع وامتد لباقى أجزاء الطابق الخامس، نتيجة لماس كهربى، وتمكن رجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ البرى من حصار الحريق فى نقابة التجاريين من جميع الجهات ونجحت فى منع امتدادة لباقى المجاورات وتستعد لإجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.





أكدت المعاينة الأولية لنيابة الجمالية برئاسة المستشار أحمد زيتون، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، فى واقعة اشتعال النيران في عقار تجاري بمنطقة حارة اليهود بالموسكى، أن الحريق نشب داخل 4 محلات تجارية لبيع لعب الأطفال والأدوات المكتبية، وتفحم جميع البضائع، والتى قدرت بـ2 مليون جنيه.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 872.103 مليار جنيه.





وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، وبتعديل بعض أحكام قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016.

تشهد سماء المنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، وبداية الليل وقوع القمر الأحدب المتزايد بالقرب من كوكب زحل فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.





نظم أعضاء جاليات عربية وأوربية فى العاصمة البريطانية لندن وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطانى اعتراضاً على زيارة الأمير تميم بسبب دعمه للإرهاب.

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى دعوة من الولايات المتحدة لعقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن في نهاية العام، لكنه قال إنه أمام الزعيمين فرصا أخرى أيضا للاجتماع معا.





اعتقلت السلطات الروسية عالما يعمل فى أكبر مراكز البحث فى قطاع الفضاء، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) الثلاثاء.

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وغدا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.





وصلت بعثة النادى الأهلى لبتسوانا، منذ قليل، لمواجهة تاونشيب البتسوانى فى رابع مواجهات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

تعجب النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط فريق الزمالك من تصريحات البوركينى بانسيه مهاجم النادى المصرى بخصوص معاملة اللاعبين الأفارقة فى مصر كالعبيد.

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب الفرنسى تييرى هنرى، المدرب المساعد للمنتخب البلجيكى وأسطورة أرسنال السابق، من العودة إلى إنجلترا مرة أخرى بتولى تدريب أستون فيلا الموسم المقبل.