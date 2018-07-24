مقتل جندى وإصابة اثنين آخرين من قوات الأمن الهندية فى هجوم لمتمردين بكشمير

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أعلن مسؤولون فى الهند، اليوم الثلاثاء، مقتل جندى وإصابة اثنين آخرين من القوات شبه العسكرية فى هجوم للمتمردين المناهضين للحكم الهندى بإقليم كشمير.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن المتحدث باسم القوات شبه العسكرية سانجاى شارما، قوله، إن مسلحين على متن دراجة نارية أطلقوا النيران على مجموعة من الجنود فى مدينة سرنجار الرئيسية، مضيفًا أن قوات الشرطة طوقت المنطقة فى محاولة لضبط مرتكبى الهجوم، فيما لم تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.

ويشار إلى أن الهند وباكستان تتقاسمان السيطرة على إقليم كشمير، ويحارب المتمردون بالشطر الهندى منذ عام 1989 من أجل توحيد الإقليم تحت السيطرة الباكستانية أو الاستقلال به كدولة منفصلة.