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مصدر أمنى:العناصر الإرهابية المضبوطة كانت تخطط لاستهداف منشأت حيوية هامة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:41 م
مصدر أمنى:العناصر الإرهابية المضبوطة كانت تخطط لاستهداف منشأت حيوية هامة أرشيفية
كتبت : دينا الحسيني
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أكد مصدر أمنى، أن وزارة الداخلية نجحت فى إحباط مخطط إرهابى كبير بعد التوصل إلى وكر لإيواء 13 عنصرا إرهابيا من العناصر التكفيرية.

وقال المصدر، أن عيون الأمن دائما لاتنام من أجل سلامة المواطنين وقد حققت أجهزة الأمن ضربة جديدة من ضرباتها الأمنية الناجحة  للقضاء على الإرهاب فى سيناء، موضحاً أن  تلك العناصر كانت تخطط لتنفيذ عملية إرهابية لإحراج الدولة بعد الإعلان عن افتتاح مشروعات قومية بقطاع الكهرباء والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء تعد الأضخم من نوعها فى العالم، لإحراج الدولة المصرية.  

وأوضح المصدر، أن تلك العناصر تم رصدها وتتبعها عقب نزوحها من الشيخ زويد ورفح إلي أن استقرت بمنزل تحت الإنشاء بقرية الياسمين حى المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش، مؤكدا أن الاسلحة التى تم ضبطها كانت عبارة عن 4 بندقية آلية و 2 بندقية خرطوش و 3 عبوة ناسفة مُعدة للتفجير وشريط طلقات مُتعدد يحتوى 83 طلقة و 5 طلقات وكمية من فوارغ الطلقات الآلية.


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عناصر تكفيريه

ارهاب

تصفيه

شمال سنياء




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