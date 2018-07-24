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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:02 م
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مدير أمن القليوبية يتفقد مركز شرطة الخانكة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:49 م
مدير أمن القليوبية يتفقد مركز شرطة الخانكة جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم
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فاجأ اللواء إيهاب خيرت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، القوة الأمنية بمركز شرطة الخانكة بزيارة، مؤكدًا حسن معاملة المواطنين وسرعة إنجاز طلباتهم وتفعيل كرسى المعاقين ونظافة المركز الدورية، والتأكيد على تواجد ضابط حقوق الإنسان لخدمة المترددين على المركز، وتفعيل مبادئ حقوق الإنسان.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ سياسة وزارة الداخلية وتعليمات وزير الداخلية للتسهيل على المواطنين وتعظيم الدور المجتمعى بين الشرطه والشعب باعتبارها جزءًا من الشعب وفى خدمته.

كما أشرف مدير أمن القليوبية على الحملة الأمنية بدائرة مركز شرطة الخانكة، ورافقه وكيل المرور ووكيل الحماية المدنية ووكيل المرافق.

وأكد الفحص الجاد للأشخاص ضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية، وضبط الصادر ضدهم أحكام جنائية واجبة النفاذ، وكذا حائزى ومحرزى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة.

 


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