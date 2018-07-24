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محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:59 ص
محافظ قنا يترأس اجتماع مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - هند المغربى
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ترأس اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اجتماع مجلس إدارة المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، بحضور الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور عبد الفتاح تركى عميد المعهد و أعضاء مجلس الإدارة .

وخلال الاجتماع تمت الموافقة علي تعيين الدكتور عبدالفتاح تركى عميدا للمعهد، كما تم التصديق علي نتائج الامتحانات بالمعهد للعام الدراسي  2017/2018  ، بالإضافة الي اعتماد عدد من القرارات المالية والادارية والتنظيمية للمعهد .

أعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق، ودعا إلي أهمية زيادة الأنشطة الطلابية خلال فترة الإجازة الصيفية وتشجيع الطلاب علي المشاركة في العمل المجتمعي، وأكد على اهتمامه بدعم العملية التعليمية داخل المحافظة لتوفير مناخ دراسي جيد للطلاب من أبناء قنا والمحافظات الأخرى يساعدهم في تحقيق التفوق والتميز العلمى.

 


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