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محافظ سوهاج يعلن تطوير ورفع كفاءة ميدان زمزم بمدينة طهطا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:32 م
محافظ سوهاج يعلن تطوير ورفع كفاءة ميدان زمزم بمدينة طهطا جانب التطوير
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن البدء فى أعمال تطوير وتجميل ميدان زمزم بمدينة طهطا بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وقسم التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم، وتشمل أعمال التطوير دهان ورسم الأسوار والحوائط المحيطة بالميدان، وترميم الارصفة ودهان البدورات وصيانة كشافات الإنارة، وذلك فى اطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين.

 

وأوضح حسام محمدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا فى بيان للمحافظة، أن الوحدة المحلية قد بدأت فى أعمال تطوير الميدان بالتنسيق مع قسم التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم، وسوف يتم دهان ورسم الحوائط والأسوار المحيطة بالميدان بالرسومات التى تعكس طبيعة المدينة ودهان البلدورات وأعمدة الإنارة.

 

وأضاف محمدين، أن الوحدة المحلية قد قامت أيضا بتركيب كشافات الإنارة الليد الموفرة بشارع محمد فريد، ضمن خطة الوحدة لتركيب كشافات الليد بمختلف الشوارع والميادين، تنفيذا لتوجيهات المحافظ بتوفير بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين.

 

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن إزالة 12 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الرى خلال حملة مكبرة بقريتى مزاتة شرق والبلابيش بمركز دار السلام فى اطار الحملات المكبرة لتنفيذ الموجه العاشرة لإزالة أى تعدى على أراضى الدولة التابعة لكافة جهات الولاية أملاك الدولة والوحدات المحلية بالمحافظة واى تعدى على حرم النيل وأملاك الرى، وستمتد الموجه حتى نهاية يوليو الحالى.

 

 وأكد عبد المنعم، على أنه تم الانتهاء من كل الدراسات الأمنية لكافة الحالات والإعداد الجيد والتنسيق التام بين جميع الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والوحدات المحلية وأجهزة الشرطة دون اى معوقات، مشيرا إلى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة من جميع الأجهزة على أن تكون فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة أعمال إزالة التعديات أولا بأول والتعامل مع أى مستجدات وإزالة المعوقات فورا.

 

ومن جانبه قال لطفى محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، إن الحملة تمت بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وإدارة الرى، وتأمين من قوات مركز شرطة دار السلام، وتمكنت الحملة من إزالة 12 حالة تعدى على الأراضى أملاك الرى، عبارة عن مبانى وعشش مبنية بالطوب الأبيض البلوك، وقد تم إزالتها جميعا.

 

وشدد محافظ سوهاج، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة والنزول للشارع وتكثيف أعمال النظافة والتجميل على مدار اليوم وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.


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