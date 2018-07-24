محافظ دمياط :إزالة 54 حالة تعد على الأراضى بفارسكور

دمياط معتز الشربينى

حققت الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ثمارها لليوم الرابع على التوالى بإزالة (54) حالة تعد على الأراضى بمختلف أنحاء مركز ومدينة فارسكور .

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن نجاح الحملة المكبرة فى إزالة (54) حالة تعدى بمساحة إجمالية (32.6 35) م2 بمركز ومدينة فارسكور ، مؤكدا استمرار الحملة على جميع مراكز ومدن المحافظة لإزالة التعديات واسترداد حق الدولة .

جاء تنفيذ حملة الإزالة المكبرة بقيادة اللواء ممدوح طه السكرتير العام للمحافظة ، و جميع جهات ولاية الأراضى المعتدى عليها وكذلك القيادات التنفيذية والأمنية.