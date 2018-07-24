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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:09 م
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محافظ دمياط :إزالة 54 حالة تعد على الأراضى بفارسكور

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:40 م
محافظ دمياط :إزالة 54 حالة تعد على الأراضى بفارسكور حملة إزالة - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى
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حققت الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ثمارها لليوم الرابع على التوالى بإزالة (54) حالة تعد على الأراضى بمختلف أنحاء مركز ومدينة فارسكور .

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن نجاح الحملة المكبرة فى إزالة (54) حالة تعدى بمساحة إجمالية (32.6 35) م2 بمركز ومدينة فارسكور ، مؤكدا  استمرار الحملة على جميع مراكز ومدن المحافظة لإزالة التعديات واسترداد حق الدولة .

جاء تنفيذ حملة الإزالة المكبرة بقيادة اللواء ممدوح طه السكرتير العام للمحافظة ، و جميع جهات ولاية الأراضى المعتدى عليها وكذلك القيادات التنفيذية والأمنية.

 

 

 


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