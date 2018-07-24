محافظ المنيا: محطة كهرباء غرب مغاغة ستحقق طفرة وتدعم الاستثمار والتنمية

فريق المحافظات

قال عصام البديوى محافظ المنيا، إن محطة محولات كهرباء غرب مغاغة، والتى افتتحها الرئيس السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس، ستساهم بشكل كبير فى دعم المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، حيث سيضيف طاقة كهربائية إضافية لشبكة الكهرباء بالمحافظة، مما يعنى مشاريع جديدة وفتح افاقا تنموية مختلفة بعدد من القطاعات.

وأضاف البديوى، خلال تصريحات صحفية له اليوم عقب افتتاح محطة محولات كهرباء غرب مغاغة، أن تلك المشروعات الكبرى تعكس اهتمام الدولة المتزايد بصعيد مصر والتى تعد مدخلا لتحقيق رؤية مصر لعام 2030، لافتا أن توجهات رئيس الجمهورية تهدف إلى وضع الصعيد فى بؤرة الاهتمام والعمل على حل المشكلات التى يعانى منها ووضعه على خريطة الاستثمار من جديد من خلال المشاريع القومية الكبري.

وأضاف محافظ المنيا، أن تلك المحطة تأتى ضمن المشروع القومى لتطوير الكهرباء فى مصر، وهى محطة محورية وهامة، وسيتم الاستفادة منها فى كافة المشروعات القومية، وجميع المحطات الكهربائية التى افتتحها الرئيس، اليوم، ستحقق طفرة كبيرة فى دعم الاستثمار والتنمية فى مصر بشكل عام، والصعيد بشكل خاص، وتحديدًا محافظة المنيا التى لها نصيب كبير فى مشروعات التنمية ومنها مشروع المليون ونصف المليون فدان، فى منطقة غرب غرب المنيا، فضلًا عن المنطقة الحرة التى ستقام بالمنطقة الصناعية بشرق النيل، وتغذية المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمحافظة، ومنها مدينة ملوى الجديدة، مؤكدًا أن تلك المحطة ستحل أى مشاكل فى الكهرباء وستحقق فائض سيغذى المناطق الصناعية والمدن الجديدة بالصعيد.