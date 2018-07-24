محافظ القليوبية: 1342 مشروعا بتكلفة 142 مليون جنيه ضمن برنامج "مشروعك"

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ برنامج مشروعك الذى بلغ 1342 مشروعا بتكلفة 142 مليون جنيه حتى 30/6/2018 وذلك بحضور أميمة عبدالعزيز مدير برنامج مشروعك.

وخلال الاجتماع وجه المحافظ بمراجعة سجل المستفيدين من المشروع وإرساله إلى البنوك لمعرفة النشاط الحالى للمستفيدين والتأكد من تحقيق الهدف المطلوب للبرنامج إذ أمر المحافظ بتشكيل لجنة من القوى العاملة وإرسال كشف بحصر عدد المستفيدين للتفتيش على كل المشاريع بجميع أنحاء المحافظة.

ووجه المحافظ بضروة فتح مكتب لكل من مسئول البنك ومسئول برنامج مشروعك بالتنسيق مع المدن والمراكز والأحياء لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإرسال خطابات إلى المدن بعدد المشاريع والمطلوب من مجلس المدينة لمتابعة التنفيذ لبرنامج مشروعك والمتابعة المستمرة .

وأكد المحافظ أن برنامج مشروعك يساهم فى القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقة توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم وتساهم فى خلق فرص عمل حقيقة مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى جميع مجالات العمل.

جدير بالذكر أن برنامج مشروعك ينفذ بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والبنك المركزى المصرى من خلال البنوك الآتية: بنك الأهلى المصرى – بنك مصر – بنك القاهرة – بنك الزراعى المصرى – بنك الإسكندرية – بنك التعمير والإسكان، إذ تقدم الخدمة من خلال مقرات بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وعدد 11 مقرا إذ يتواجد بجميع المقرات وبصفة يومية مسئول من الوحدة المحلية ومندوب كل بنك من البنوك الستة المشاركة للرد على الاستفسارات .

( شروط التقدم لمشروعك )

اولا : الشريحة الأولى من 1000 الى 25000 بفائده قدرها 28 % تسدد على 12 شهر ا

المستندات المطلوبة :

1 – صورة من عقد الايجار والتمليك مثبت التاريخ او موثق فى الشهر العقارى

2- صورة بطاقة الرقم القومى للعميل والضامنين

3- ايصال كهرباء او مياه مرفق لم يتم تجاوزة عن 3 اشهر

4- خطاب من الوحدة المحلية

ثانيا : الشريحة الثانية من 25000 الى 250000بفائدة قدرها 6% تسدد على 5 سنوات

المستندات المطلوبة :

1 – صورة من عقد الايجار والتمليك مثبت التاريخ او موثق فى الشهر العقارى

2- صورة بطاقة الرقم القومى للعميل والضامنين

3- ايصال كهرباء او مياه مرفق لم يتم تجاوزة عن 3 اشهر

4- خطاب من الوحدة المحلية

5- صورة من البطاقة الضربية

6- صرورة من السجل التجارى

7- خطاب من التامينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشاة

ثالثا : الشريحة الثالثة اكثر من 250000 بفائدة قدرها 5 % تسدد على 5 سنوات

المستندات المطلوبة :

1 – صورة من عقد الايجار والتمليك مثبت التاريخ او موثق فى الشهر العقارى

2- صورة بطاقة الرقم القومى للعميل والضامنين

3- ايصال كهرباء او مياه مرفق لم يتم تجاوزة عن 3 اشهر

4- خطاب من الوحدة المحلية

5- صورة من البطاقة الضربية

6- صرورة من السجل التجارى

7- خطاب من التامينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشاة والتامين على صاحب المنشاة

8- صورة عقد الشراكة ان وجد شركاء

9- اخر 3 قوائم مالية ومركز مالى حديث

10- دراسة جدوى للمشروع.