محافظ البحيرة : محطة وادي النطرون ستخفف الأحمال وتستوعب كافة التوسعات المستقبلية

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تفقدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، محطة توليد الكهرباء بوادي النطرون والتي قام بافتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس اليوم /الثلاثاء/ ، ضمن افتتاح عدد من المشروعات القومية في قطاع الكهرباء.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن محطة توليد الكهرباء بوادي النطرون عبارة عن 3 وحدات بقدرة إنتاجية 1500 ميجا / وات ، وتعد من أكبر المشروعات القومية في قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية والأحدث في العالم التي نفذتها شركة سيمينز الألمانية .

وأضافت أن المحطة ستقوم بالعديد من المهام، منها تغذية المشروعات الاستثمارية وتدبير القدرات الكهربائية اللازمة للمشروعات الصناعية والزراعية الكبيرة المزمع إقامتها بمنطقه وادي النطرون، بالإضافة إلى تدعيم الشبكة القومية جهد 500 كيلو فولت / 220 كيلو فولت ، وسوف تخفف الأحمال وتستوعب كافة التوسعات المستقبلية.

كما نوهت المهندسة نادية باستمرار العمل في المشروعات القومية العملاقة التي تتبناها وترعاها القيادة السياسية في العديد من المجالات والقطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين وتخفف الأعباء عن كاهلهم.