محافظ الإسماعيلية: وقف أية إنشاءات مبانى أو تعلية على الشواطئ

الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على ضرورة الالتزام بتفعيل جميع القرارات السابق صدورها من المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن منع أى أعمال بناء أو تعلية على الشواطئ، حفاظا على النفع العام، وتمشيا مع قواعد وإجراءات تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس.

وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تقرر وقف كافة الأعمال الخاصة بإنشاءات المبانى داخل قرية " الجندول " السياحية على بحيرة التمساح، وكذا جميع القرى المماثلة وتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، تضم ممثلى مديرية الإسكان والمرافق والإدارة الهندسية بحى أول والشئون القانونية، والمتابعة وباقي الجهات المعنية، لتتولى مراجعة ما تم من إنشاءات حديثة داخل قرية الجندول والقرى المطلة على الشواطئ بشكل عام ومراجعتها بدقة، وفى حال وجود أى شبهة مخالفة سيتم إحالة الموضوع الى الجهات القانونية والرقابية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.