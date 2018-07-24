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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:10 م
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محافظ الإسكندرية يترأس اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:43 م
محافظ الإسكندرية يترأس اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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ترأس الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة ؛ وذلك لمناقشة جدول أعمال المجلس و أهم القضايا التى تهم المواطن السكندرى.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الإسكندرية ، واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام مساعد المحافظة، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجلسة وافق المجلس التنفيذى على العديد من الموضوعات التى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ؛ إذ أقر المجلس عدم إصدار أى قرارات لتخصيص أراضى فى جميع المحافظات إلا بعد العرض والتصديق من رئيس الجمهورية، وذلك عقب تحديد قطعة الأرض ومراجعتها من قبل جهاز أملاك الدولة والتأكد من وجودها ضمن الحيز العمرانى.

ووافق المجلس على تعديل شارع توت عنخ أمون المعتمد بعرض 33م ليصبح 20 مترا كما هو قائم على الطبيعة بين جانبى المساكن القائمة وسور السكة الحديد بين نفقى مصطفى كامل و كليوباترا على أن تكون المساكن القائمة هى الحد الثابت بشارع توت عنخ أمون ، ووافق المجلس على تخصيص مبنى مركز ثقافة الطفل بالأنفوشى لإقامة مكتبة خاصة للطفل وتقوم مكتبة الإسكندرية بتولى إدارتها ولتكون بمثابة مركز ثقافى للطفل لخدمة المواطنين من أهالى المنطقة ويتم تسليم الشاطئ المقابل للمركز للإدارة المركزية للسياحة و الشواطئ لتحويله إلى شاطئ مجانى للمواطنين.

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