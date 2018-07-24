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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:01 م
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محافظ أسوان يكشف عن اقامة مصنع لإنتاج الألواح الشمسية من الرمال بمركز إدفو

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:35 م
محافظ أسوان يكشف عن اقامة مصنع لإنتاج الألواح الشمسية من الرمال بمركز إدفو اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان خلال افتتاح المحطة
أسوان - ندى سليم
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قدم اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، التهنئة للرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وإفتتاح حزمة من المشروعات القومية العملاقة فى قطاع الكهرباء ومنها محطة بنبان "1 "، والتى تأتى ضمن 4 محطات طاقة كل منها 525 ميجا فولت وتصل تكلفتها إلى مليار جنيه، لافتا ان  هذه المحطات تنتج 2000 ميجاوات بما يعادل 90 % من إنتاج السد العالى،  وذلك بعد تحويلها من 40 محطة شمسية إلى الشبكة القومية الموحدة. 

وكشف المحافظ، خلال مشاركته اليوم الثلاثاء بافتتاح محطة بنبان 1، بأنه جارى بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لدراسة إنشاء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية من الرمال بمركز إدفو وهو الذى سيفتح مجالات عديدة لتشغيل الشباب. 

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه المشروعات تعكس حجم الإنجاز الذى  تم على مدار الأربعة سنوات الماضية وإهتمام رئيس الجمهورية بهذا القطاع الحيوى من أجل تلبية إحتياجات المواطنين والمشروعات التنموية الكبرى من الطاقة،مؤكدا علي النقلة النوعية والعوائد التنموية العديدة التى سيحققها مشروع إنشاء المدينة الشمسية ببنبان ومنها توفير 20 ألف فرصة عمل مباشرة ، بجانب 80 ألف فرصة عمل غير مباشرة أثناء فترة الإنشاءات.

 وأوضح حجازى، بأن محافظة أسوان قامت منذ فترة بدعم مشروعات الطاقة الشمسية الجارية على أرضها من العمالة الفنية المدربة من خلال إفتتاح 6 فصول للطاقة الشمسية فى العام الدراسى الماضى، مع إضافة 8 فصول أخرى فى العام الدراسى القادم موزعين على جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

 


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