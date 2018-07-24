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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:02 م
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مجلس الدوما ينظر فى منح تأشيرات مجانية لحاملى بطاقات المشجعين فى كأس العالم

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:28 م
مجلس الدوما ينظر فى منح تأشيرات مجانية لحاملى بطاقات المشجعين فى كأس العالم مجلس الدوما الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
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ينظر مجلس الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسى) اليوم الثلاثاء، فى مشروع القانون الخاص بمنح تأشيرات دخول مجانية لحاملى بطاقات المشجعين فى بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتى أقيمت مؤخرا فى روسيا.

وأشارت وكالة الأنباء الروسية "تاس" إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كان قد صرح - عقب المباراة النهائية لكأس العالم فى 15 يوليو الجارى - بأن الأجانب حاملى بطاقات المشجعين ينبغى منحهم حق دخول روسيا عدة مرات هذا العام دون الحصول على تأشيرات الدخول المطلوبة.

كما اقترح بوتين منح بطاقات مشجعين لأولئك الذين يحضرون الفعاليات الرياضية والثقافية الأخرى التى تنظَّم فى روسيا، وأعلن قبل أيام، أنه سيكون لأفراد عائلات وأصدقاء الحاصلين على بطاقات المشجعين أيضا فرصة الحصول على تأشيرات مجانية لزيارة روسيا حتى نهاية العام الجاري، فيما قال إنها مبادرة من موسكو لتنشيط السياحة.

ونظمت روسيا بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا العام خلال الفترة بين 14 يونيو و15 يوليو الجارى ،وجعل البلد المنظم الحصول على بطاقات هوية للمشجعين أمرا مطلوبا لمشترى تذاكر أى مباراة من مباريات البطولة.

وتمنح بطاقات المشجعين حامليها حق استخدام المواصلات العامة مجانا، لاسيما بالقطار بين المدن المستضيفة لمباريات البطولة، كما تمنحهم امتيازات إضافية كتأشيرات الدخول المجانية إلى روسيا الاتحادية، وأعلن بوتين بعد نهاية البطولة أن بلاده ستواصل منح تأشيرات دخول مجانية لحاملى تلك البطاقات حتى نهاية العام.

 


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