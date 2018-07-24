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مجلس الأمن الدولى: يجب سرعة تأليف الحكومة بلبنان

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:02 ص
مجلس الأمن الدولى: يجب سرعة تأليف الحكومة بلبنان الرئيس ميشال عون وسعد الحريرى
أ ف ب
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 أعرب أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر عن أملهم فى تأليف حكومة فى لبنان "سريعا"، وذلك خلال اجتماع مغلق عقدوه الإثنين وبحثوا خلاله أيضا فى تجديد مهمة حفظ السلام فى هذا البلد فى أغسطس.

وقال السفير السويدى أولوف سكوغ الذى يرأس المجلس للصحافيين إثر انتهاء الجلسة، إن المجلس يأمل فى "تأليف حكومة وحدة وطنية جديدة فى لبنان سريعا، ويتطلع إلى تفويض جديد لبعثة الأمم المتحدة الموقتة فى لبنان (يونيفيل(".

بعد الانتخابات النيابية فى 6 مايو كلف الرئيس اللبنانى ميشال عون رئيس الوزراء سعد الحريرى تأليف حكومة جديدة.

وفى لبنان البلد الصغير ذى الموارد المحدودة، لا يمكن تأليف حكومة من دون توافق القوى السياسية الكبرى، فى مهمة صعبة تحتاج فى بعض الأحيان أشهرا عدة.

 

 


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