متطرف أيرلندي من أصل جزائرى يقر بالذنب بعد ترحيله إلى الولايات المتحدة

أ ف ب

أقر شرف دعماش، والذى يشتبه بأنه شكل تنظيما متطرفا وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة فى يوليو 2017 بالذنب، أمس الاثنين، أمام محكمة فيدرالية فى فيلادلفيا بتهمة تشكيل عصابة لأغراض إرهابية.

وتصدر القاضية بيتريز تاكر الحكم فى 30 أكتوبر، وخلال تفاوضه مع الادعاء، وافق دعماش على مبدأ العقوبة بالسجن 15 عاما مع التنازل عن حقه فى الاستئناف، بحسب ما أعلنت السلطات الامريكية فى بيان الاثنين.

وكان دعماش (53 عاما) أوقف فى برشلونة فى ديسمبر 2015 ووافق أيضا على مبدأ ترحيله إلى أيرلندا أو إلى الجزائر بعد قضائه عقوبته.

وجاء فى البيان الاتهامى أن السلطات وجهت الاتهام إلى دعماش فى 2011 وأنها تشتبه بأنه "شكل تنظيما متطرفا عنيفا يضم رجالا ونساء من أوروبا والولايات المتحدة ونسق نشاطاته".

وتابع البيان أن بعض أعضاء التنظيم توجهوا على ما يبدو إلى جنوب آسيا للخضوع للتدريب حول استخدام المواد المتفجرة.