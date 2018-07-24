video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

متطرف أيرلندي من أصل جزائرى يقر بالذنب بعد ترحيله إلى الولايات المتحدة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:54 ص
متطرف أيرلندي من أصل جزائرى يقر بالذنب بعد ترحيله إلى الولايات المتحدة محكمة - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق

أقر شرف دعماش، والذى يشتبه بأنه شكل تنظيما متطرفا وتم ترحيله إلى الولايات المتحدة فى يوليو 2017 بالذنب، أمس الاثنين، أمام محكمة فيدرالية فى فيلادلفيا بتهمة تشكيل عصابة لأغراض إرهابية.

وتصدر القاضية بيتريز تاكر الحكم فى 30 أكتوبر، وخلال تفاوضه مع الادعاء، وافق دعماش على مبدأ العقوبة بالسجن 15 عاما مع التنازل عن حقه فى الاستئناف، بحسب ما أعلنت السلطات الامريكية فى بيان الاثنين.

وكان دعماش (53 عاما) أوقف فى برشلونة فى ديسمبر 2015 ووافق أيضا على مبدأ ترحيله إلى أيرلندا أو إلى الجزائر بعد قضائه عقوبته.

وجاء فى البيان الاتهامى أن السلطات وجهت الاتهام إلى دعماش فى 2011 وأنها تشتبه بأنه "شكل تنظيما متطرفا عنيفا يضم رجالا ونساء من أوروبا والولايات المتحدة ونسق نشاطاته".

وتابع البيان أن بعض أعضاء التنظيم توجهوا على ما يبدو إلى جنوب آسيا للخضوع للتدريب حول استخدام المواد المتفجرة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أيرلندا تهدد بمنع الخطوط البريطانية من التحليق فى مجالها الجوى بعد بريكست

رئيسة وزراء بريطانيا تدعو لاستئناف الحوار السياسى فى أيرلندا الشمالية

صور.. "اكتشاف العمر" العثور على مقبرة صخرية فى أيرلندا عمرها 5500 عام

محكمة

أيرلندا

الجزائر

الولايات المتحدة

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة