متحدث الكهرباء: المستثمرون كانوا يهربون بسبب عدم توافر الطاقة والآن نصدرها

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد كان قطاع الكهرباء فى حالة سيئة جدا بخلاف الأضرار التى كانت تصيب المواطن بسبب انقطاع التيار الكهربى بشكل متكرر ما أثر بالسلب على قطاع الاستثمار، وتابع:"المستثمرون كانوا بيهربوا بسبب عدم وجود تلبية كهربائية مستقرة بينما قال الرئيس إن قطاع الطاقة أمن قومى وهو الأمر الذى يحتم تلبية احتياجات المواطنين بالإضافة إلى الصناعة".

وأضاف "حمزة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن البلاد الآن لديها احتياطى كبير من الطاقة ولم يعد هناك انقطاع فى التيار الكهربائى مطلقاً إلا فى حالة الإحلال والتجديد لبعض الخطوط والشبكات التى نعمل على رفع كفائتها بشكل متطور.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن محطات الكهرباء التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون لها عائد اقتصادى كبير جدا، لافتاً إلى أن البلاد سوف تصدر الكهرباء خلال أشهر للسودان، وبعض الدول المجاورة.