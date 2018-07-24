video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

متحدث الكهرباء: المستثمرون كانوا يهربون بسبب عدم توافر الطاقة والآن نصدرها

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:12 م
متحدث الكهرباء: المستثمرون كانوا يهربون بسبب عدم توافر الطاقة والآن نصدرها الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد كان قطاع الكهرباء فى حالة سيئة جدا بخلاف الأضرار التى كانت تصيب المواطن بسبب انقطاع التيار الكهربى بشكل متكرر ما أثر بالسلب على قطاع الاستثمار، وتابع:"المستثمرون كانوا  بيهربوا بسبب عدم وجود تلبية كهربائية مستقرة بينما قال الرئيس إن قطاع الطاقة أمن قومى وهو الأمر الذى يحتم تلبية احتياجات المواطنين بالإضافة إلى الصناعة".

وأضاف "حمزة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن البلاد الآن لديها احتياطى كبير من الطاقة ولم يعد هناك انقطاع فى التيار الكهربائى مطلقاً إلا فى حالة الإحلال والتجديد لبعض الخطوط والشبكات التى نعمل على رفع كفائتها بشكل متطور.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن محطات الكهرباء التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون لها عائد اقتصادى كبير جدا، لافتاً إلى أن البلاد سوف تصدر الكهرباء خلال أشهر للسودان، وبعض الدول المجاورة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. السيسي عن مطالب إقالة وزير الكهرباء قبل 3 سنوات: "الراجل بيقف جنب رجالته"

فيديو.. وزير الكهرباء: التحول لنظام العدادات الذكية بشكل كامل خلال 10 سنوات

وزير الكهرباء يستعرض مشروعات القطاع.. ويؤكد: سنصل للمستويات العالمية 2019

وزارة الكهرباء: انقطاع التيار سينتهى تمامًا مطلع 2019

الكهرباء

الطاقة

وزارة الكهرباء

الرئيس السيسى

انقطاع التيار




لا تفوتك
فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة