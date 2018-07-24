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متحدث الرئاسة: محطات الكهرباء الجديدة تنتج 50% من إنتاج مصر سابقًا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:15 م
متحدث الرئاسة: محطات الكهرباء الجديدة تنتج 50% من إنتاج مصر سابقًا السفير بسام راضى متحدث الرئاسة
كتب كريم كشك
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قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن افتتاح الـ 3 محطات الكهربائية الجديدة وإنجازهم فى زمن قياسى، وبدء دخولهم الخدمة لإضافة 14.4 ميجا وات، هو إعجاز بكل المقاييس.

وأكد راضى، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج " مساء dmc"، "أن الـ3 محطات الكهربائية الجديدة، هم الأحدث من نوعهم بالعالم، ويضيفون 50 % تقريبًا، من إنتاج مصر من الكهرباء سابقا.

وأوضح راضى، أنه يجب على رئيس شركة سيمينز، تسجيله فى موسوعة الأرقام القياسية "جينيس ريكورد"، كما ذكر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال كلمته صباح اليوم أثناء الافتتاح.

 


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السفير بسام راضى

رئيس الجمهورية

محمد شاكر

وزير الكهرباء

رئيس شركة سيمنز




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