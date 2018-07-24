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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:25 ص
خالد صلاح
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ماليزيا وإندونيسيا تتفقان على تسوية القضايا الحدودية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:52 ص
ماليزيا وإندونيسيا تتفقان على تسوية القضايا الحدودية مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا
جاكرتا (أ ش أ)
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اتفقت ماليزيا وإندونيسيا على إعطاء الأولوية وتكثيف الجهود لحل مختلف القضايا الحدودية منها قضية المتطلبات الإقليمية الملاحية بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن وزير الخارجية الماليزى السيد سيف الدين عبدالله قوله، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودى فى جاكرتا، "إننا نسارع إلى حل قضايا تتعلق بترسيم الحدود فى بعض المناطق الحدودية التى تقع على البحر والبر واحدة تلو الأخرى"، وأعرب عن ثقته فى أن العلاقات الوطيدة بين البلدين ستسهل حل أية مشاكل يواجهها الجانبان.

ومن جانبها، قالت ريتنو، أن إندونيسيا ملتزمة بتعزيز العلاقات الثنائية مع الحكومة الماليزية فى ظل حزب تحالف الأمل الذى فاز بالانتخابات العامة الماليزية الـ/14/ مايو الماضى.

 


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