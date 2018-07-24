لمنجتى الحرف اليدوية.. كيف تشترك فى معارض وزارة التضامن؟

كتب مدحت وهبة

تتيح وزارة التضامن الاجتماعى عبر موقعها الإلكترونى moss.gov.eg فرص الاشتراك فى معارضها إلكترونيا من خلال "استمارة منتجى الحرف اليدوية " ونموذج الاستمارة يتم ملئه إلكترونيا، ويكون بمثابة تقديم طلب للاشتراك فى معارض الوزارة.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية الاشتراك فى معارض وزارة التضامن.

1- الاشتراك فى معارض وزارة التضامن عبر الموقع الإلكترونى moss.gov.eg

2- تسجيل البيانات المطلوبة لاستمارة منتجى الحرف اليدوية اسم صاحب الحرفة ورقمه القومى وطرق الاتصال به وعنوانه

3- تسجيل لنوع المنتج ومعلومات عن النشاط التجارى وسابقة أعماله من حيث المعارض التى شارك بها داخل مصر و خارجها.

4- تتضمن الاستمارة قسم خاص بالمنتجات ومواصفاتها، بحيث يقوم صاحب الحرفة باختيار القطاع الذى ينتمى له سواء كان مشغولات يدوية أو مفروشات أو وحدات إضاءة أو كليم وغيرها من قطاعات الحرف اليدوية.

5- تنظم وزارة التضامن عددا من المعارض على رأسها معرض ديارنا الذى تم التوسع فى إقامته على مدار العام فى المدن السياحية والساحلية ويقام حالياً فى مدينة مطروح والإسكندرية ثم رأس البر.

6- خلال العام الماضى استطاعت الوزارة إقامة 40 معرضا حققت مبيعات بأكثر من 27 مليون جنيه.