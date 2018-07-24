لراقصى الطريق.. تعرف على عقوبة تحدى الكيكى فى القانون الجديد

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى بإدارة المرور، إن رقصة الكيكى التى يقوم بها المواطنين بالشوارع تتسبب فى تعطيل حركة السيارات ووقوع حوادث و ينص القانون، على أن كل شخص يقتطع جزءا، أو يحتجز جزءا من الطريق، أو يمنع استخدام جزء من نهر الطريق، أو يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة حركة المرور به، وتعريض الأرواح للخطر، أو الأموال، تصل عقوبته إلى الحبس سنة، أو دفع غرامة مالية تصل الى 20 ألف جنيه طبقا لقانون المرور الجديد الذى يتم مناقشته فى أروقة البرلمان.

وأضاف المصدر، أن القانون الحالى عاقب أصحاب المركبات الذين يعطلون حركة المرور دون مقتضى، فقد ورد بقانون المرور 66 لسنة 73 وتعديلاته العديد من تلك الجرائم المرورية وافرد لها المشرع العقوبات اللازمة، ومن تلك العقوبات بمادة 74 مكرر 1 / 1 قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه.

وأشار إلى أن المادة 74 مكرر 1 / 5 عاقبت استخدام التليفون يدوياً أثناء القيادة غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه والمادة 74 مكرر (1) بند 2 بعدم غلق الأبواب متعمداً أثناء السير غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه والمادة 75 بتعمد تعطيل حركة المرور أو إعاقتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامه لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

واستطرد المصدر، :"القانون نص بالمادة 81 مكرر 1 بالتسبب دون مقتضى في تعطيل حركة المرور أو تعويقها و غرامة لا تقل عن 500 جنيه زلا تزيد على 2000 جنيه، وستقوم أجهزة المرور باتخاذ اللازم لضبط تلك المظاهر لأنه فى حالة القيادة من الممكن أن يصطدم به سيارات أخرى على الطريق الذى يسير به أثناء القيام بتلك الرقصة".

وأوضح أن رجل المرور أقر له القانون سحب رخصة القيادة من شهر لـ3 أشهر، فى حالة استخدام المركبة فى تجمعات، أو مواكب خاصة، دون تصريح من الجهات المختصة الأمنية، وأنه لا يجوز ترك مركبة بالطريق، ينجم عنها تعريض حياة الغير للخطر، للحبس ستة أشهر، وغرامة مالية من 200 – 2000 جنيه، وأما فى حالة الإصابة، والوفاة، أو تلف مركبات ستدفعهم الى السجن، مشددا على ضرورة توخى المواطنين الحذر أثناء القيادة والتركيز بشكل تام لمنع وقوع الحوادث.

كان عدد كبير من المشاهير والفنانين شاركوا فى تحدٍ لرقصة الكيكى بفتح أبواب السيارات ويقومون بالرقص بجوارها وهى تسير على الطريق مما يعرض حياة المواطنين للخطر.