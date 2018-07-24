كبير مستشارى رئيس الأركان الليبى: شائعات الإخوان للوقيعة بين مصر وليبيا ستفشل

كتب : أحمد جمعة تصوير - أشرف فوزى

أشاد الدكتور عبد الله عتأمنة كبير مستشارى رئيس الأركان الليبى، ورئيس اللجنة السياسية والعلاقات العامة بالمؤتمر الوطنى الليبى الجامع، بالدور المصرى الإيجابى لتوحيد الجيش الليبى، مؤكدًا أن التحرك المصرى ايجابى ويسعى لتحقيق الإصلاح السياسى والاقتصادى، موضحا أن توحيد الجيش الليبى بضوابط معينة ستطمئن كافة مؤسسات الدولة وسوف تعمل بشكل مستقل بدون أى ضغوطات من الميليشيات.

وأكد "عتأمنة" فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" - ينشر لاحقا - خلال زيارته الخاطفة إلى القاهرة أن محاولات جماعة الإخوان فى ليبيا للوقيعة بين الشعبين المصرى والليبى ستفشل، موضحا أن القيادة السياسية المصرية والنخب والمفكرين والساسة تمكنوا من توحيد الجهد لدعم خيارات الشعب الليبى، مضيفا أن مصر دولة عظيمة بشعبها وقيادتها ولن تنجح فى الوقيعة بين مصر وليبيا والشعبين مترابطين ولن يستطيع أى طرف الوقيعة بينهم.

وحول الشائعات التى تقودها جماعة الإخوان فى ليبيا للوقيعة بين الشعبين المصرى والليبى، أكد مستشار رئيس الأركان الليبى، على أن مصر دولة مؤسسات متماسكة لها علاقات متميزة مع عدد من الدول ومنها ليبيا، موضحا أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والضغوطات التى تمارس إلا أن القيادة السياسية المصرية والنخب والمفكرين والساسة تمكنوا من توحيد الجهد لدعم خيارات الشعب الليبى ومصر دولة عظيمة بشعبها وقيادتها، مؤكدا أن الشائعات التى تقودها الإخوان لن تثنى الدولة المصرية عن دعم ليبيا، ولن تنجح فى الوقيعة بين مصر وليبيا والشعبين مترابطين ولن يستطيع أى طرف الوقيعة بينهم.



































