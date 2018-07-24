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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:57 م
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قومى المرأة بالإسكندرية ينظم ورشة عمل لتأهيل النساء للترشح للمحليات

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:55 م
قومى المرأة بالإسكندرية ينظم ورشة عمل لتأهيل النساء للترشح للمحليات جانب من ورشة العمل
الإسكندرية ــ جاكلين منير
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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، برئاسة ماجدة الشاذلى ورشة عمل التمكين السياسى والتي تستهدف تأهيل الكوادر النسائية للترشح للمحليات.
 
عقدت صباح اليوم ورشة العمل الثانية بعنوان: "المرأة المحليات" بحضور عضوات الفرع ومشاركة عدد من القيادات النسائية الراغبات في الترشح للمحليات من الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية.
 
وتناول المهندس عادل فتح الله الرئيس الأسبق للمجلس الشعبى المحلى لحى الجمرك عرضا تفصيليا للتطور التاريخي للامركزية المحلية في مصر وقانون الإدارة المحلية السابق والحالي وسبل إدارة العملية الانتخابية، وتمت الإشارة إلى تاريخ المجالس الشعبية المحلية، كما أوضح خلال الورشة أهمية وجود محليات من حيث ضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم مع توفير الخدمات الأساسية بأسلوب فعال، ومن هنا تأتي أهمية حسن الاختيار.
 
وأوضح أن التجارب أثبتت فى جميع الدول التي أخذت بنظام المحليات أنها السبيل الأمثل للسير فى طريق التنمية بمعدلات سريعة ومنتظمة، والتي تستهدف تحقيق الديمقراطية بمفهومها العلمى.

 


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