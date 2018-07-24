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قانون الخدمة المدنية الجديد ماله وماعليه فى ندوة بالمجمع الإعلامى بالمنوفية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:17 م
قانون الخدمة المدنية الجديد ماله وماعليه فى ندوة بالمجمع الإعلامى بالمنوفية جانب من الندوة
المنوفية - محمود شاكر
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عقد المجمع الإعلامى بشبين الكوم ندوة إعلامية بعنوان قانون الخدمة المدنية الجديد ماله وماعليه بمقر المجمع الإعلامى بشبين الكوم وحاضر بها إشرف الليثى وكيل عام إدارة التدريب بمديرية التنظيم والإدارة بالمنوفية.

 

وبدأت الندوة بكلمة مرفت الشبراوى مدير المجمع الإعلامى، موضحة أن المجمع الإعلامى ينظم سلسلة من اللقاءات التوعوية بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة المنوفية والتى تهدف إلى تنمية ثقافة الموظفين فى مجال شئون الخدمة العامة، تماشيا مع السياسة العامة التى تتبناها الهيئة العامة للإستعلامات تحقيقا لإحداث التنمية بالمجتمع والقضاء على الفساد من خلال الإصلاح الإدارى لمؤسسات ومنظمات الدولة.

 

واستهل أشرف الليثى، وكيل عام إدارة التدريب بمديرية التنظيم والإدارة بالمنوفية، حديثه بأن القانون يهدف إلى تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الأهداف التنموية للبلاد، وذلك عن طريق تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وإتاحة الخدمات العامة بعدالة وجودة عاليتين، من خلال القضاء على البيروقراطية وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات، بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين بالحكومة من خلال وضع نظام شفاف للتعيينات، ونظام جديد للأجور يحقق المساواة فى المرتبات ويقضى على النظام الحالى الذى يرسخ للتفاوت فى الأجور.

 

وأضاف الليثى، أن قانون الخدمة المدنية له أهمية كبيرة فى منظومة الإصلاح الإدارى وتحقيق العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال ربط الحافز بحجم الإنتاج بصورة واضحة، وهذا أمر له أهمية بالغة فى إصلاح منظومة العمل الحكومى والاستقرار المالى للبلاد. وتابع لا يجب أن يستوى من يعمل ومع من لا يعمل، الجميع يشتكى من أن الجهاز الإدارى للدولة أداؤه ضعيف وحان الوقت لإنهاء هذا الأمر وإنهاء ضعف الأداء الحكومى.

 

وأشار وكيل عام إدارة التدريب بمديرية التنظيم والإدارة بالمنوفية، إلى أن ما يعيق العمل بقانون الخدمة المدنية حاليا ليس نص القانون وإنما جهل العاملين بالقطاع العام بمبادئ القانون وكذا تباطئ بعض المؤسسات والمصالح فى تنفيذ القانون، لذا وجب على جميع المسئولين التنبيه بضرورة العمل بالقانون وزيادة وعى الموظف بما له وما عليه.

 


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