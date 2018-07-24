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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:55 م
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قاضى المعارضات يجدد حبس صاحب ورشة قتل عاملا بعين شمس فى مشاجرة 15 يوما

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:11 م
قاضى المعارضات يجدد حبس صاحب ورشة قتل عاملا بعين شمس فى مشاجرة 15 يوما محكمة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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جدد قاضى المعارضاتن بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، حبس صاحب ورشة متهم بقتل عامل طعنا بالسكين فى مشاجرة بينهم بمنطقة عين شمس، وذاك بعد ضبط المتهم وحبسه من قبل النيابة العامة.
 
 

كانت بداية الواقعة عندما وردت لقسم شرطة عين شمس إشارة من مستشفى عين شمس تفيد استقبالها شخص مجهول الهوية توفى إثر إصابته بجرح طعنى بالصدر من الجهة اليسرى، وجرح قطعى بالفخذ الأيسر، وآخر بالبطن بالجانب الأيسر.

 

وبالانتقال وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن المجنى عليه يدعى "أحمد"، وشهرته "أحمد عفشة"، ويعمل بورش إصلاح السيارات، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينه، وبين "جمال.ع"، 55، مالك ورشة سمكرة، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 11242لسنة 2014م عين شمس "ضرب"، والمقضى فيها بالحبس سنة بسبب تعدى المجنى عليه على المتهم بالسب والشتم لقيام الأخير بمعايرته تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثا إصابته.

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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