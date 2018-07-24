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فيديو.. وزير الكهرباء: التحول لنظام العدادات الذكية بشكل كامل خلال 10 سنوات

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:20 ص
فيديو.. وزير الكهرباء: التحول لنظام العدادات الذكية بشكل كامل خلال 10 سنوات وزير الكهرباء
كتب سمير حسنى - محسن البديوى - ريهام عبد الله
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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تستهدف تركيب 30 مليون عداد ذكى، والتحول تمامًا إلى عدادات ذكية خلال 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه تم تركيب 509 مليون عداد ذكى.

وقال "شاكر"، فى كلمته خلال حفل افتتاح عدداً من المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر ستشهد نقلة نوعية هائلة فى مستويات الجهد الكهربائية خلال الفترة القادمة.

وذكر أن أطوال الشبكات الكهربائية ستصل لـ 6100 كيلو متر، مشيرًا إلى أنه كان يوجد فى مصر حتى 2014 حوالى 18 محطة محولات، وجارٍ إنشاء 11 محطة لمحولات الكهرباء فى الوقت الحالى سيتم الانتهاء منهم فى الربع الأول من 2019، كما سيتم طرح 10 محطات أخرى، كما سيتم إضافة 6 مراكز للتحكم.

وأوضح أنه خلال الـ 3 سنوات الماضية تم إضافة 22500 كيلو كابلات و15 ألف محول، كما سيتم إضافة محولات أكشاك 14273، وسيتم تغذية جميع القرى ببرجى كهرباء، بدلًا من برج واحد، وكذلك إلغاء خطوط الجهد المتوسط المارة فوق المنازل تغيير عدد من الخطوط الهوائية إلى كابلات.

 


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