فيديو.. كواليس أطول خسوف كلى للقمر بمصر والوطن العربى الجمعة المقبل

كتب محمود راغب

ننشر فيديو يكشف كواليس الخسوف الكلى للقمر المرتقب الجمعة المقبلة بسماء مصر والوطن العربى، أعدته "ناشيونال جيوجرافيك" وتولى ترجمته المهندس ماجد أبو زهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة.

وسيكون الملايين بمصر والوطن العربى، على موعد يوم الجمعة المقبل 27 يوليو الجارى مع الخسوف الكلى للقمر، الذى سيتفق وسطه مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1439 هجريا، ويغطى ظل الأرض 161 % تقريبا من سطح القمر، ويعتبر الخسوف الكلى للقمر الأطول بمصر والوطن العربى فى القرن الواحد والعشرين.