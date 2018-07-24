فيديو.. المتحدث باسم البرلمان: 260 نائبا يعقبون غدا على بيان الحكومة

كتب كريم كشك

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم البرلمان، إن أعضاء مجلس النواب سيصوتون غدًا على بيان الحكومة، وإن إجمالى من تقدموا لطلب الكلمة للتعقيب على برنامجها وتقرير اللجنة الخاصة التى تم تشكيلها، 220 نائبا، بخلاف رؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، ليصل عددهم لـ260 نائبا، من إجمالى أعضاء المجلس.

وأوضح حسب الله، فى مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة فى مصر"، والمذاع عبر فضائية الحياة، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "مستعدون بالطبع للتعقيب على بيان الحكومة، ومازال المجلس منعقدا من الساعة الـ10 صباحًا وحتى الآن، لمواصلة تعقيب النواب على بيان الحكومة، ونستكمل غدًا الأربعاء، وبعد ذلك سيحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ليعقب على ما وجد من ملاحظات وتوصيات، ويليه تعقيب النائب سيد الشريف، وكيل مجلس النواب، ليستعرض رد تقرير اللجنة الخاصة، ويتم بعده التصويت النهائى.

وأكد حسب الله، أن مجلس النواب وفقًا للمادة 161 من الدستور المصرى، لا يشكل الحكومة، ولكن يرفض تشكيلها، وأن رئيس الجمهورية، والذى يعد على رأس السلطة التنفيذية، هو صاحب الاختصاص الدستورى، بتكليف الحكومة، ويأتى هذا التكليف ضمن برنامجه، والذى سيعرض على البرلمان، وفى حالة الموافقة تمنح الحكومة المكلفة الثقة، لاستكمال أعمالها، ومتابعة ما تم العمل عليه بالمدة السابقة للموافقة، أما فى حالة عدم الموافقة منن البرلمان، تصبح الحكومة المكلفة هى والعدم سواء.