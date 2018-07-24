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ومشروعاتنا تكفى مصر 15 عامًا..

فيديو.. السيسى: ما حققناه فى عالم الكهرباء والطاقة "خيال".. ولا نعرف أنصاف الحلول

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:41 ص
فيديو.. السيسى: ما حققناه فى عالم الكهرباء والطاقة "خيال".. ولا نعرف أنصاف الحلول الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى - ريهام عبد الله
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر تشهد الآن قفزة كبيرة فى كل شىء، مطالبًا المصريين بضرورة أن يفخروا بأنفسهم، قائلًا :" يجب أن تفخروا بأنفسكم وتكونوا سعداء بما أنجزتموه لأنكم أنتم من عملتم بكل هذه المشروعات".

وقال الرئيس، فى كلمته خلال حفل افتتاح عدداً من المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء، إن كفاءة الأداء فى المحافظات لا تقل عما سيتحقق بالعاصمة المصرية، معقبًا: "لا نقوم بأنصاف الحلول بل نقوم بالحلول الحاسمة، وما نقوم به يكفى مصر لـ 10 و 15 سنة".

 

ووجه السيسي رسالته للمفكرين والمثقفين والإعلاميين، قائلًا :" لما تتصدى للموضوع  يجب أن تكون على علم ومعرفة وفهم به، فالدولة تعمل منذ 4 سنوات بخطة غير مسبوقة وما تحقق فى عالم الكهرباء والطاقة خيال، فخطوط الغاز لتغذية المحطات تصل تكلفتها لـ 4 مليار جنيه".

 

 


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