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فيديو.. الرئيس السيسي لـ"المصريين": "اصبروا.. وسترون العجب العجاب"

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:39 ص
فيديو.. الرئيس السيسي لـ"المصريين": "اصبروا.. وسترون العجب العجاب" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى - ريهام عبد الله
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طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين بالصبر والتحمل، قائلًا :"محدش يقدر أبدأ يحبطنا، وكل المطلوب اصبروا وسترون العجب العجاب فى مصر، لأنى مش بعرف أعمل حاجة نص ونص.. ناخد الأمور بجدية ومسئولية وإصرار وتحمل".

جاء ذلك خلال كلمته بحفل افتتاح عدداً من المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، والوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، ومحمد شاكر وزير الكهرباء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

 


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