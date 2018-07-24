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عبور 153 سفينة قناة السويس بحمولة 9.4 مليون طن فى 3 أيام

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:00 ص
عبور 153 سفينة قناة السويس بحمولة 9.4 مليون طن فى 3 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 3 أيام الماضية  من الجمعة، وحتى أول أمس الأحد، عبور 153 سفينة بحمولة 9.4 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحري، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابى مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وأخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الجمعة عبرت 56 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن، كما عبرت يوم السبت  59 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن ، فيما عبرت يوم الأحد 38 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال ثلاثة أيام فقط إلى 153 سفينة بحمولة 9.4 مليون طن


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