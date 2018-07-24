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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:34 م
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ضبط 3 آلاف لتر سولار وبنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:55 ص
ضبط 3 آلاف لتر سولار وبنزين مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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شنت الأجهزة ألأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الاسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين. 

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "ا .ف.ط. " 44 سنة  صاحب طلمبة رصيف لتموين السيارات بدون ترخيص بمركز دمنهور وضُبط بحوزته 2000 لتر سولار وبنزين مدعم  لبيعها فى السوق السوداء.

وضبط ا.ع.خ. 38 سنة صاحب طلمبة لتموين السيارات بدون ترخيص كائنه بقسم النوبارية  وضُبط بحوزته 1000 لتر سولار و بنزين مدعم قبل بيعة فى السوق السوداء.

كما أسفرت الحملة عن ضبط .ا.ف.44 سنة  صاحب مخبز بلدي كائن بمدينة وادى النطرون لقيامه بتجميع دقيق بلدي مدعم إستخراج 82% و المخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعه بالسوق السوداء محققاً أرباح غير مشروعه حيث تم ضبط 450 كيلو دقيق بلدي مدعم. 

كما أسفرت  حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع عن رفع وإزالة 565  إشغال طريق ثابت ومتحرك ، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع.
 
كما أسفرت حملة أمنية شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور ، عن ضبط721 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس ، كما تم ضبط منصور .ف.ه.41 سنة ومقيم الخليلية مركز الدلنجات  مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز الدلنجات  " شروع في قتل  " والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد.
 
كما تم تحرير 1322 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، كما تم ضبط احمد .ا.ع. 32 سنة عاطل ومقيم بندر شبراخيت بحوزته دراجة نارية "توك توك " بدون لوحات معدنية. بالكشف عنها  تبين انها مبلغ بسرقتها.
 

 

 
 
 
 

 


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