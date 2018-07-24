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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:57 م
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ضبط 2525 هاربا من أحكام وتحصيل 107519 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:44 م
ضبط 2525 هاربا من أحكام وتحصيل 107519 جنيها فى حملة أمنية بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

 

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 2525 هارب من أحكام منهم 491 هاربا من أحكام حبس جزئى، ومستأنف، و1999 هاربا من حكم غرامة، و31 حكم مخالفة و4 هاربين من جناية سرقة وسلاح وقتل ومخدرات، كما تم تحصيل 107519 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق


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