ضبط 180 واقعة سرقة تيار كهربائى ومخالفات خلال حملات بقنا

قنا - وائل محمد

شنت أجهزة الأمن بقنا حملة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لضبط جرائم السرقة التيار الكهربائى، وتحصيل الغرامات للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين خلال حملة أمنية فى إطار المحافظة على المال العام.



كان اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد تمكن مباحث الكهرباء من شن حملات لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائي بعدد من مراكز المحافظة أسفرت عن ضبط 180 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير مخالفات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.