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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:56 م
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ضبط 10 قضايا تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:37 م
ضبط 10 قضايا تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية حملة تموينية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط 10 قضايا تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا فى مجال الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك وفقًا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من تحرير 4 محاضر فى مجال الغش التجارى والغذائى، وتقليد العلامات التجارية إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، كما تم تحرير محضرين فى مجال الأسواق وبيع بأزيد من السعر وامتناع عن البيع، وقضية فى مجال تجميع سلع تموينية، وأيضًا تم تحرير 3 قضايا بشأن بيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات.

 

 

 


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