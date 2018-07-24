صور .. 10 معلومات عن المناطق الآثرية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تتعدد المناطق الأثرية بمحافظة كفر الشيخ مما دفع عدد كبير من الوفود السياحية تتفقد تلك الآثار ويقضون أياماً فى الريف بين المزراعين والصيادين، ومايميز محافظة كفر الشيخ إنها تجمع بين السياحة الدينية والسياحة الثقافية، وبها جميع الحضارات الفرعونية والرومانية والإسلامية والمسيحة .

1- كنيسة السيدة العذراء بسخا تقع فى مدينة كفر الشيخ وبها آثار قدم السيد المسيح وتم وضعها ضمن زيارات وفد الفاتيكان في المرحلة الثانية لمرور العائلة المقدسة بذلك المكان والبقاء فيه شهرا، وتضم العديد من القطع الآثرية القبطية النادرة .

2- مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي ويلقب بأبو العينين " عين الحقيقية وعين الشريعة" بمدينة دسوق يتردد عليه 2 مليون من مريديه من كافة المحافظات المصرية خلال الإحتفال بمولده نهاية أكتوبر من كل عام ويشهد عملية تطوير

3- مدينة بوتوعاصمة الوجه البحرى، "تل الفراعين" تقع على بعد 16 كيلو متراً من مدينة دسوق ، تضم العديد من التماثيل منها تمثالين على هيئة أبو الهول من البازلت، تمثال للآله طحورس الصقر" ،وتمثال مزدوج من الجرانيت الوردى للملك رمسيس الثانى والآله سخمت،و لوحة من الجرانيت الأسود تعود لعصر الملك تحتمس الثالث من عصر الأسرة الثامنة عشرة الفرعونية ،لوحة هبات تعود لعصر الملك تحتمس الثالث،و لوحة من الجرانيت الوردى تعود لعصر الملك شاشانق الأول من الأسرة الفرعونية ،وتمثال الكاهن قابع ممسكاُ بيده اليسرى إحدى نباتات الدلتا "الخس" رمزاُ للخصوبة ،و تمثال للملك نايف عاورد نفرتيس الأول من الأسرة التاسعة والعشرين الفرعونية ،وتمثال من الجرانيت الأسود والمصقول للآله حورس.

4- مدينة فوه الآثرية تقع على نهر النيل وبها 365 مسجداً وتشتهر بصناعة السجاد والكليم والجوبلان اليدوي ، بها عدد من مصانع الغزل والنسيج ، ومصنع الطرابيش ، وربع الخطايبة ، والتكية ، يفد لها المئات من السياح الاوربيين والأمريكان كل عام

5- يوجد بمحافظة كفر الشيخ 49 تل آثرى منتشرين بقرىة مجدن المحافظة تم تنقيب ب 15 تلاً ومازالت عمليات التنقيب مستمرة للإستفادة من تلك الاراضي الشاسعة لإقامكة مشروعات عليها

6- طابية برج البرلس شيدت في العصر الأيوبى على شاطئ البحر الأبيض المتوسط اشتهرت بين الأهالي بالبرج ومن ذلك الوقت سميت المنطقة التي شيدت بها القلعة باسم برج البرلس وتحولت الآن لمدينة .

7- فنار البرلس من أقدم الفنارات في مصر ،وهو الوحيد الباقي من مجموعة فنارات قد أقامها الخديوى عباس خلال القرن التاسع عشر يصل عمره إلى 148 سنه يبلغ ارتفاعه 55 مترا ومثبت على 3 قواعد من الرصاص على شكل مثلث زنتها 40 طنا بالإضافة إلى مجموعة من السوست الحديدية لمساعدته على المرونة والميل لمسافة 12سم عند اشتدات الرياح.

8- طابية عرابى على بعد أمتار من فنار البرلس ، أقامها صلاح الدين الأيوبي لصد الهجمات الصليبية القادمة من أوربا ورممها الخديوي إسماعيل عام 1882م ، واستخدمها أحمد عرابي لصد هجمات الإنجليز على المنطقة الذي أطلق عليها طابية عرابي حتى الآن وهي بمصيف بلطيم

9- قصر الملك فاروق ، بمدينة كفر الشيخ والذي كان يستقبل به ضيوفه وتقيم حاشيته ، يُستغل المبنى للمعهد العالي للخدمة الإجتماعية ، وتُستغل حجرات الملك كمكاتب للعميد ووالوكلاء والإداريين وهناك محطة الملك " محطة سكه حديد مجاورة للمعهد ولكنها أهملت

10- متحف الأحياء المائية بمدينة بلطيم يتبع فرع المعهد للبحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية، به عدد من الأحياء المائية النادرة ،وكائنات البحرية من البحر المتوسط والبحر الأحمر وأسماك الزينة ،و الأسماك المحنطة بأنواعها وكل أنواع إضافة للهيكل العظمى للحوت الذى تم العثور عليه بشواطئ مصيف بلطيم إضافة للتمساح الذى تم العثور عليه بطريق زراعى بجوار نهر النيل بين مدينتى دسوق وفوه.



بعض أثار مدينة بوتو



تمثاليت بتل الفراعين



جانب من اثار بوتو بتل الفراعين

كاهن كنيسة العذراء يشرح لليوم السابع محتويات المذبح



السلحفاة بين أيدى عدد من أهالى بلطيم



هيكل حوت بلطيم تم العثور عليه بمصيف بلطيم



آلاف المريدين حول حلقات الذكر أمام مسجد العارف بالله الدسوقي



أثار فوه بكفر الشيخ



فنار البرلس

جانب جولة الوفد