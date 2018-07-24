صور.. وحدة الحروق والتجميل بمستشفى زفتى العام تستقبل المرضى.. والأهالى: حلم طال انتظاره

الغربية - محمد طارق

بعد طول انتظار ومعاناة استمرت لسنوات، تم الانتهاء من أعمال تطوير قسم الحروق والتجميل بمستشفى زفتى العام، ليصبح جاهزا كليا وجزئيا لاستقبال مرضى الحروق بمحافظة الغربية بأكملها .

وفى هذا الصدد، قالت سميرة أحمد، إحدى المرضى، إن قسم الحروق أصبح يعمل على أعلى مستوى لخدمة المرضى، بالإضافة إلى العناية الفائقة بالمريض، وتوفير كافة العلاج اللازم، مضيفة إن قسم حروق المستشفى يعمل بكفاءة وخدمة عالية للمرضى وأتمنى أن يوجد مثل هذه المستشفى فى جميع المحافظات .

وقال الدكتور محمد الجوهرى مدير مستشفى زفتى العام، إنه تم الاستلام الفعلى لوحدة حروق زفتى اليوم من الشركة المنفذة بعد الانتهاء من أعمال تطويرها وإعادة تخطيطها وترسيمها، حتى أصبحت تسع 21 سريرا بدلا من 6 أسرة فقط.

وأضاف الجوهرى أنه تم تحديث قسم العناية المركزة لتسع 5 أسرة، وأصبح بها غرفتا عمليات؛ غرفة لعلاج حالات الحروق وأخرى لإجراء عمليات جراحة التجميل، بتكلفة 8 ملايين جنيه .

وأضاف الجوهرى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم فرش وحدة الحروق والتجميل بالأجهزة المتاحة التى تم توفيرها من خلال وزارة الصحة والجهود الذاتية للعمل وخدمة حالات الحروق على مستوى محافظة الغربية.

من جانبه، كشف الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وحدة الحروق بمستشفى زفتى العام ، تم افتتاحها وتشغيلها لخدمة مرضى الحروق والتجميل بالمحافظة ، بعد تسلمها من الشركة المسند لها أعمال التطوير وأنه يوجد بها أجهزة من وزارة الصحة وأجهزة تم توفيرها من خلال الجهود الذاتيه.

يأتى ذلك بعدما كان مستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية على مدار 15 عامًا معطلا إلى أن تم تجديدها وافتتاحها رسميا فى يناير 2015، حيث افتتحها الدكتور عادل عدوى وزير الصحة وقتها، وكان بصحبته الإعلامى محمد فودة، الذى كان قد تدخل لدى الدكتور فؤاد النواوى وزير الصحة الأسبق لاعتماد 65 مليون جنيه لتطوير المستشفى، واستكمل المشوار مع الدكتور عادل عدوى وزير الصحة السابق، حيث تخدم المستشفى قرابة 650 ألف نسمة من سكان المدينة و54 قرية تابعة لها، تكبدوا معاناة استمرت نحو 15 عاما، كان خلالها المستشفى عبارة عن مبنى مهجور لكنها أصبحت مستشفى زفتى العام تنافس المستشفيات الخاصة على مستوى الجمهوريه فى تقديم خدمه علاجيه على أعلى مستوى.