video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور..مطعم جديد فى أربيل "للنساء فقط"

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:14 م
صور..مطعم جديد فى أربيل "للنساء فقط" مطعم أربيل
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
إضافة تعليق

شهدت محافظة إربيل افتتاح مطعم جديد خاص بالنساء فقط، فى تجربة تبدو جديدة من نوعها، حيث حرصت العديد من الفتيات على الذهاب إلى المطعم الجديد مع بداية عمله.

ويمثل المطعم، والذى يسمى بـ"لوكسرى تايم"، فرصة جيدة للعديد من السيدات، لإيجاد فرص عمل باعتباره مطعم مخصص للسيدات فقط.

نادلة تقدم المياه لفتاتان قررنا تجربة المطعم الجديد
نادلة تقدم المياه لفتاتان قررنا تجربة المطعم الجديد

 

سيدات أقبلن على الذهاب للمطعم الجديد
سيدات أقبلن على الذهاب للمطعم الجديد

 

إحدى العاملات بالمطعم الجديد
إحدى العاملات بالمطعم الجديد

 

نادلات تقدمن مشروبات لفتيات حضرن للمطعم
نادلات تقدمن مشروبات لفتيات حضرن للمطعم

 

نادلة تحمل مشروبات
نادلة تحمل مشروبات

 

المطعم الجديد
المطعم الجديد

 

فتاتان تتحدثان خلال زيارتهما للمطعم الجديد
فتاتان تتحدثان خلال زيارتهما للمطعم الجديد

 

مطعم للنساء فقط فى أربيل
مطعم للنساء فقط فى أربيل

 

المطعم
المطعم

 

حوار بين فتاتان
حوار بين فتاتان

 

فتاة تجلس بمفردها فى المطعم الجديد
فتاة تجلس بمفردها فى المطعم الجديد

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات الأمن الكردية تعلن انتهاء الهجوم فى أربيل.. ومقتل المسلح الأخير - صور

محافظ أربيل: مقتل أحد الموظفين فى الهجوم على مبنى المحافظة

فيديو.. لحظة اقتحام مبنى محافظة أربيل والمسلحين الـ3 يقتلون رجال الأمن

مطعم

أربيل

مطعم أربيل

للنساء فقط

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
رئيس الرقابة الإدارية: الدولة أضافت محطات لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات

رئيس الرقابة الإدارية: الدولة أضافت محطات لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات

العثور على 20 جثة جديدة بسبب حرائق الغابات فى اليونان

العثور على 20 جثة جديدة بسبب حرائق الغابات فى اليونان

بالأرقام.. ننشر مخططات مدن الجيل الرابع ومساحة كل مدينة وعدد السكان المستهدف.. أكثر من 30 مليون نسمة مخطط تسكينهم فى مدن الجيل الرابع.. أبرزها العاصمة الإدارية بمساحة 170 ألف فدان وتستوعب 6.5 مليون نسمة

بالأرقام.. ننشر مخططات مدن الجيل الرابع ومساحة كل مدينة وعدد السكان المستهدف.. أكثر من 30 مليون نسمة مخطط تسكينهم فى مدن الجيل الرابع.. أبرزها العاصمة الإدارية بمساحة 170 ألف فدان وتستوعب 6.5 مليون نسمة

صور.. "اليوم السابع" داخل مصنع تشغيل الغارمين بأطفيح بعد خروجهم من السجون.. "ميلاد" هرب من المنزل بعد صدور حكم بالحبس.. و"سعاد": لجأت إلى العمل للإنفاق على الأسرة بعد تعرض زوجى للسجن 3 سنوات

صور.. "اليوم السابع" داخل مصنع تشغيل الغارمين بأطفيح بعد خروجهم من السجون.. "ميلاد" هرب من المنزل بعد صدور حكم بالحبس.. و"سعاد": لجأت إلى العمل للإنفاق على الأسرة بعد تعرض زوجى للسجن 3 سنوات

علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ16 ببطولة العالم للسلاح بالصين

علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ16 ببطولة العالم للسلاح بالصين

ملكة جمال العالم السابقة تروج للسياحة من مالديف الشرق "مرسى علم"

ملكة جمال العالم السابقة تروج للسياحة من مالديف الشرق "مرسى علم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة