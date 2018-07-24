صور..مطعم جديد فى أربيل "للنساء فقط"

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

شهدت محافظة إربيل افتتاح مطعم جديد خاص بالنساء فقط، فى تجربة تبدو جديدة من نوعها، حيث حرصت العديد من الفتيات على الذهاب إلى المطعم الجديد مع بداية عمله.

ويمثل المطعم، والذى يسمى بـ"لوكسرى تايم"، فرصة جيدة للعديد من السيدات، لإيجاد فرص عمل باعتباره مطعم مخصص للسيدات فقط.



نادلة تقدم المياه لفتاتان قررنا تجربة المطعم الجديد



سيدات أقبلن على الذهاب للمطعم الجديد



إحدى العاملات بالمطعم الجديد



نادلات تقدمن مشروبات لفتيات حضرن للمطعم



نادلة تحمل مشروبات



المطعم الجديد



فتاتان تتحدثان خلال زيارتهما للمطعم الجديد



مطعم للنساء فقط فى أربيل



المطعم



حوار بين فتاتان