صور.. بيونج يانج تفكك موقع لاطلاق الصواريخ

واشنطن (أ ف ب)

بدأت كوريا الشمالية بتفكيك موقع لإطلاق الصواريخ ما يمكن أن يمثل نتيجة أولى للقمة التاريخية فى يونيو الماضى بين كيم جونج أون ودونالد ترامب، بحسب ما أفادت مجموعة من الخبراء الاثنين.

وأورد موقع "38 نورث" المتخصص فى شؤون كوريا الشمالية أن صورا التقطتها شركة "ديجيتال جلوب" بالأقمار الاصطناعية لموقع سوهاى لإطلاق الصواريخ يومى 20 و22 يوليو تظهر أن المبنى القائم على سكك والذى يتم فيه تجميع الصواريخ قبل وضعها على المنصة قد بدأ تفكيكه.



تفكيك موقع استخدام تجارب نووية

وجرى تفكيك جزئى لموقع تجارب لمفاعلات الصواريخ مع أن منشآت أخرى أحدث فى القاعدة الواقعة على بعد 200 كلم شمال غرب بيونج يانج لا تزال كما هى.

وكانت كوريا الشمالية استخدمت موقع سوهاى لاختبار صواريخ بهدف وضع أقمار اصطناعية فى المدار.

إلا أن صواريخ اطلاق الأقمار الاصطناعية يمكن بسهولة استخدامها لنقل شحنات أخرى خصوصا رؤوسا نووية وكانت تجارب إطلاق الأقمار الاصطناعية أثارت قلق الأسرة الدولية.



جانب من الموقع

واعتبر جوزف برموديز الخبير لدى "38 نورث" أن بدء التفكيك يشكل تقدما "مهما" نحو التزام الزعيم الكورى الشمالى بالتعهدات التى قام بها خلال قمته مع الرئيس الأمريكى فى سنغافورة فى 12 يونيو.

وتابع برموديز بما أنه يُشتبه بأن موقع سوهاى "لعب دورا مهما فى تطوير التكنولوجيا لبرنامج الصواريخ البالستية العابرة للقارات لدى الشمال، فإن هذه الجهود تظهر أن كوريا الشمالية تريد تعزيز الثقة".

إلا أن مسؤولا عسكريا أمريكيا قال لوكالة فرانس برس إن البنتاجون لا يراقب موقع سوهاى بشكل خاص مضيفا "لسنا نرصده".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عبر عن رضاه الاثنين، على سير المفاوضات مع كوريا الشمالية فى حين يسجل مراقبون عدم إحراز تقدم ملموس بعد أكثر من شهر على القمة مع كيم جونج أون.



موقع تفكيك القنابل النووية