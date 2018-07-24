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صور.. الكنديون يضعون الزهور بموقع إطلاق نار فى مدينة تورونتو

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:32 ص
صور.. الكنديون يضعون الزهور بموقع إطلاق نار فى مدينة تورونتو الشرطة الكندية
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب)
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وضع مواطنو كندا اليوم الثلاثاء، الورود بموقع إطلاق النار الليلة الماضية.

وقالت شرطة مدينة تورونتو الكندية اليوم الثلاثاء، إن المشتبه به فى هجوم مسلح بالمدينة أول أمس الأحد، هو فيصل حسين ويبلغ من العمر 29 عاما.

وأوضحت أسرته أنه عانى من اضطرابات عقلية شديدة طيلة حياته،  ولاقى شخصان حتفيهما وأصيب 13 آخرون بعد الهجوم.

وقتل شخصين فى عملية إطلاق النار التى وقعت فجر أمس الإثنين، فى مدينة تورونتو بشرق البلاد.

وقالت الشرطة فى بيان، إن امرأة والمسلح قتلوا فى عملية إطلاق النار، وأصيب 14 آخرين بينهم فتاة فى حالة حرجة.

وأطلق رجل النار على المواطنين فى الحى اليونانى بمدينة تورونتو، ثم انتحر، قبل أن تصل قوات الشرطة لمحيط الحادث.

وضع الورود بموقع إطلاق النار
وضع الورود بموقع إطلاق النار

 

جانب من وضع الورود
جانب من وضع الورود

 

مواطنون كنديون
مواطنون كنديون

 

مواطنة كندية
مواطنة كندية

 

مواطنة كندية تضع الورود
مواطنة كندية تضع الورود

 

وضع ورود ورسائل تعزية بموقع إطلاق النار
وضع ورود ورسائل تعزية بموقع إطلاق النار

 

مواطنو كندا
مواطنو كندا

 

إمراة تضع الورود بموقع إطلاق النار
إمراة تضع الورود بموقع إطلاق النار

 

مواطن يضع الورود بموقع إطلاق النار
مواطن يضع الورود بموقع إطلاق النار

 

شاب كندى يضع الورود بموقع إطلاق النار
شاب كندى يضع الورود بموقع إطلاق النار

 

فتاة تضع الورود بموقع إطلاق النار
فتاة تضع الورود بموقع إطلاق النار

 


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