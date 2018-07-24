video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إقبال كبير على مكتب طلبات تقنين أراضى الدولة بالأقصر

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:02 م
صور.. إقبال كبير على مكتب طلبات تقنين أراضى الدولة بالأقصر إقبال على مكتب طلبات تقنين أراضى الدولة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

شهد مكتب تلقى طلبات تقنين أراضى الدولة بمحافظة الأقصر والتى لم يسدد أصحابها رسوم الفحص والمعاينة، اليوم الثلاثاء، إقبالاً ملحوظاً فى اليوم قبل الأخير من انتهاء المهلة المقرر لها غداً الأربعاء الموافق 25 يوليو الجارى.

من جانبه، طالب محافظ الأقصر محمد بدر، المواطنين الذين سبق وتقدموا بطلبات تقنين الأراضى، بسرعة تسلم إذن الفحص وإذن المعاينة لسداده فى البنك وتسليم إيصال الدفع للمحافظة حتى يتم استكمال باقى الإجراءات اللازمة، وإلا سيتم اعتبار ذلك عدم جدية من صاحب الشأن للتعامل مع الدولة ويتم إلغاء كافة الإجراءات السابقة وسحب الأرض ضمن حملات إزالة التعديات.

 

تعليقات الصور

1. إقبال كبير على مكتب طلبات تقنين أراضى الدولة بالأقصر

2. جانب من الاقبال الكبير على تقديم طلبات تقنين اراضى الدولة

3. مكتب طلبات التقنين يواصل استقبال طلبات المواطنين بالاقصر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأقصر تمد تسديد رسوم فحص طلبات التقنين لأراضى الدولة حتى 25 يوليو

الاقصر

اخبار الاقصر

طلبات تقنين اراضي الدولة

اخبار مصر

تقنين املاك الدولة بالاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

فيديو وصور.. رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة