صور.. إقبال كبير على مكتب طلبات تقنين أراضى الدولة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مكتب تلقى طلبات تقنين أراضى الدولة بمحافظة الأقصر والتى لم يسدد أصحابها رسوم الفحص والمعاينة، اليوم الثلاثاء، إقبالاً ملحوظاً فى اليوم قبل الأخير من انتهاء المهلة المقرر لها غداً الأربعاء الموافق 25 يوليو الجارى.

من جانبه، طالب محافظ الأقصر محمد بدر، المواطنين الذين سبق وتقدموا بطلبات تقنين الأراضى، بسرعة تسلم إذن الفحص وإذن المعاينة لسداده فى البنك وتسليم إيصال الدفع للمحافظة حتى يتم استكمال باقى الإجراءات اللازمة، وإلا سيتم اعتبار ذلك عدم جدية من صاحب الشأن للتعامل مع الدولة ويتم إلغاء كافة الإجراءات السابقة وسحب الأرض ضمن حملات إزالة التعديات.

تعليقات الصور

1. إقبال كبير على مكتب طلبات تقنين أراضى الدولة بالأقصر

2. جانب من الاقبال الكبير على تقديم طلبات تقنين اراضى الدولة

3. مكتب طلبات التقنين يواصل استقبال طلبات المواطنين بالاقصر