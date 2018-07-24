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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:32 م
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صور.. إزالة 43 حالة تعد على أملاك الدولة فى قنا

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:08 م
صور.. إزالة 43 حالة تعد على أملاك الدولة فى قنا اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا
قنا - هند المغربى
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 قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، لليوم الرابع على التوالى حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة قنا، وذلك ضمن خطة المحافظة لتنفيذ الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة رافقه خلالها اللواء مجدى القاضى نائب مدير أمن قنا وممثلى الأجهزة المعنية من حماية الأراضى وأملاك الدولة والإدارات الزراعية والمساحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أوضح الهجان أن الحملة أسفرت عن إزالة 32 حالة تعد بالمبانى على أراضى أملاك الدولة بقريتى دندرة والطويرات بمساحة 9165 متر مربع من المقرر استغلالها فى إقامة مشروعات خدمية مستقبلية بالإضافة إلى إزالة 4 حالات تعد بالمبانى على أراضى ملك وزارة الآثار بقرية الدير الغربى بمساحة 425 مترا مربعا، كما نجحت الحملة فى إزالة 7 حالات تعدى بالزراعة بمساحة 8 أفدنة و6 قراريط .

وأكد الهجان أن هذه الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة المضى قدما فى استكمال تفعيل آليات استرداد أراضى الدولة ومواصلة التصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة والحفاظ على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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